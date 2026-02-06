06.02.2026 | 11:36

Илияна Йотова редом до Джей Ди Ванс в Милано

Президентът беше гост на бляскавата вечеря, дадена от МОК

Президентът Илияна Йотова беше гост на бляскавата вечеря, дадена снощи в Милано от президента на Международния олимпийски комитет за държавните и правителствените ръководители, пристигнали в града за откриването на „Милано-Кортина 2026“. На снимките от тази паметна вечер виждаме Йотова редом до вицепрезидента на САЩ Джей ди Ванс.

Държавният ни глава ще вдигне довечера наздравица и на официалният прием, даван по повод зимните олимпийски игри от президента на Италия Серджо Матарела.

Илиана Йотова е на посещение в Италия по повод откриването на XXV Зимни олимпийски игри, като е поканена лично от шефа на МОК – Кърсти Ковънтри.

Следобеда тя ще бъде на световно известния стадион „Сан Сиро“ за тържественото откриване на Олимпиадата заедно с държавни и правителствени ръководители от над 50 държави. Пред тях и пред близо петдесет хилядната публика в стадиона ще бъде даден стартът на игрите и запален Олимпийският огън.

Според предварителната програма, преди това българският президент би трябвало да се срещне за кратък разговор с нейния италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където довечера ще се състои приемът, посветен на началото на планетарното спортно събитие.

На започващите зимни олимпийски игри България ще бъде представена от двадесетима спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.