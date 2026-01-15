15.01.2026 | 11:34

Има две добри новини за Любо Пенев

Терапията му повлиява добре, връщат го скоро в България

Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му, пише Блиц. Легендата на ЦСКА и българския футбол вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно.

Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в известния немски град. Поради тази причина се очаква Любо да продължи лечението си на родна територия, което ще е по-добре както за самия треньор, така и за семейството му и най-вече за неговата съпруга, която е неотлъчно до него в Дрезден вече месеци наред.

„Има две добри новини за Любо Пенев. Едната е, че до момента той се справя с имунотерапията. Другата е, че ще бъде върнат в София. Има един важен въпрос, който трябва да бъде разрешен в следващите дни – да се намери начин как Любо да бъде транспортиран в България. За целта трябва да се използва частен самолет, тъй като е пълен абсурд той да пътува с редовните авиолинии. Разбрахме, че се търсят варианти – дали ЦСКА, дали държавата да помогнат с транспортирането“, коментирали са пред колегите източници, близки до 59-годишния легендарен българин.