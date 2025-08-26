26.08.2025 | 15:24

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то дрогиран

В кръвта и урината му са открити следи от марихуана

В кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана, разкриха от прокуратурата. Наличието на наркотичното вещество е доказано с експертиза. Младият мъж е обвиняем за тежкия инцидент с АТВ от 14 август в Слънчев бряг.

Бургазлиев удари петима души, след като се качва с АТВ на тротоара. Националната следствена служба пое разследването на инцидента. 4-годишният Мартин, тежко ранен при инцидента, беше транспортиран в болница „Пирогов“ в София. Детето продължава да е в кома. 35-годишната Христина, майка на детето, остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“.

Очаква се прокуратурата да преквалифицира деянието му заради евентуален умисъл. Към момента на младия мъж са повдигнати обвинения за средна телесна повреда.

Събрани са видеозаписи от инцидента, назначена е видео-техническа експертиза, която ще даде отговор как е станал ударът. Авто-техническа експертиза пък ще даде отговор за механизма на настъпването на инцидента и дали превозното средство е било изправно.

Новината идва след среща на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба. На срещата са присъствали и близки на пострадалите, които са получили уверение, че случаят ще бъде разследван докрай.