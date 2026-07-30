30.07.2026 | 21:50

Иран отново предупреди България заради американските самолети в Безмер

Техеран поиска решението да бъде преразгледано, София отрече участие във военни действия

Иран поиска България спешно да преразгледа решението за временното разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза Безмер, а София отговори, че няма да допуска преки бойни действия от българска територия.

Позициите бяха разменени по време на телефонен разговор между иранския външен министър Сейед Абас Арагчи и българския му колега Велислава Петрова-Чамова на 30 юли. Разговорът идва след решението на Народното събрание да разреши пребиваването на американските машини и обслужващия ги персонал.

Арагчи е представил пред българската страна позицията на Техеран за развитието на конфликта и действията на САЩ в региона. Той е определил решението за Безмер като осъдимо, неприемливо и несъвместимо с традиционно добрите отношения между Иран и България, съобщи иранското външно министерство.

Иранският министър е настоял българското правителство да преразгледа позицията си. Той се е позовал на член 3, буква f от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН. Текстът разглежда като акт на агресия предоставянето на територия от една държава на друга за извършване на агресия срещу трета страна.

Това е позицията на Техеран за конкретния случай. Българските власти отхвърлят твърдението, че страната се включва във военните действия. Петрова-Чамова е заявила, че от територията на България няма да се извършват преки военни операции, свързани с конфликта в Близкия изток.

По думите й решението на парламента изпълнява ангажименти по стратегическото сътрудничество със САЩ. То е прието след официално американско искане и в съответствие с Конституцията и българското законодателство. Външният министър е подчертала, че временното присъствие на самолетите не променя отношението на София към Иран.

Народното събрание разреши на 22 юли в авиобазата да бъдат разположени до осем самолета KC-135, техните екипажи, до 250 американски военнослужещи и необходимото летищно оборудване. Срокът на разрешението е от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Официалното решение посочва, че машините ще осигуряват подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток. Българското правителство уточни, че самолетите ще изпълняват логистични задачи и дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство.

Премиерът Румен Радев заяви преди парламентарното решение, че е категорично изключено от българска територия да се водят бойни действия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също увери, че в страната няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи.

Арагчи е предупредил, че Иран ще защитава националните си интереси и сигурността си при посегателство или враждебно действие. Според изложената от него позиция всяка държава, която участва под някаква форма във военна атака срещу Иран, трябва да носи отговорност за последствията.

Българският външен министър е потвърдила подкрепата на София за дипломатическо решение и намаляване на напрежението. Тя е призовала за прекратяване на бойните действия и връщане към преговори, които да доведат до устойчиво споразумение.

Двете страни са изразили готовност да продължат двустранния диалог. Разговорът не премахва разминаването около Безмер. Техеран разглежда базирането на американските самолети като подкрепа за операции срещу Иран, докато София го определя като ограничено във времето логистично присъствие, което не превръща България в страна по конфликта.