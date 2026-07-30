30.07.2026 | 22:02

Кочината се тресе! Конфликт на интереси, подслушване на служители и кметски мандат на косъм. Какво става в Горна Оряховица?

Това е общината, в чиято сграда, преди време, беше открита копачница за крипто, а срещу кмета беше образувано разследване. После той се снима "под герба" на Пеевски, а сега опитва да си запази поста с протести

Служители на общината в Горна Оряховица са били незаконно подслушвани. Новината бе съобщена от Нова телевизия и БНТ в четвъртък. Прокуратурата във Велико Търново е образувала дело по случая и вече са проведени множество разпити. Засега повече детайли не са съобщавани, но се знае, че сред разпитаните е бил и кметът Николай Рашков.

Ключов тук е таймингът. Новината се появи ден преди насрочено заседание на общинската избирателна комисия в града, която трябва да вземе решение дали да прекрати мандата на Рашков. Основанието е влязло в сила решение за конфликт на интереси срещу него.

Ден преди да бъде съобщено за делото за незаконно подслушване в Горна Оряховица се проведе протест в защита на кмета. Откакто се разбра, че мандатът му е застрашен, Рашков стана особено активен в социалните мрежи. Започна да публикува декларации в своя подкрепа, даде пресконференция, на която обясни, че цялата държавна машина е била насочена срещу него, и подаде сигнал срещу един от членовете на избирателната комисия, т.е. срещу човек, който трябва да решава за мандата му.

Казано накратко – в Горна Оряховица се случва нещо.

Кметът и конфликтът

На 22 юли Сметната палата, която след закриването на антикорупционната комисия, пое правомощията по линия на конфликта на интереси, съобщи, че Върховният административен съд е потвърдил решение на КПК, с което се установява конфликт на интереси по отношение на Рашков. Какъв в казусът.

През 2023 г., когато Рашков все още няма общо с политика и се занимава с частния си бизнес, участва в търг за продажба на осем общински имоти. Процедурата е обявена от предишния кмет Добромир Добрев. Явяват се три фирми, сред които и дружеството „Мирвана“, собственост към онзи момент на Рашков. Той печели търга. Процедурата обаче се проточва, а междувременно идват местните избори на 29 октомври 2023 г., на които пак Рашков печели.

След това, на 24 ноември той подписва договор с „Мирвана“ ООД, новият собственик на имотите. Към този момент дяловете във фирмата са прехвърлени на майка му, така че формално Рашков вече не е собственик.

Пред съда новият кмет твърди, че не е в конфликт на интереси, защото изпълнява решение на общинския съвет, който се разпорежда с имотите на кметството. Съдът обаче отхвърля този аргумент. След като решението за конфликт на интереси е потвърдено окончателно, Сметната палата сезира избирателната комисия в Горна Оряховица за отстраняване на кмета.

Кметът и партиите

През 2023 г. Рашков печели изборите като независим кандидат, но подкрепен от партията „Пряка демокрация“. Явява се на балотаж с подкрепения от ГЕРБ Добрев, когото побеждава. Казва, че никога не е бил член на партия и няма и да бъде. Това, разбира се, не му пречи да търси подкрепа от партии. Преди няколко месеца Рашков се снима под герба с лидера на ДПС Делян Пеевски. Обяснението беше, че искал подкрепа за някои проекти в Горна Оряховица.

„Целта в момента е община Горна Оряховица да бъде хвърлена в хаос, защото всички знаем, че цялостна подмяна на общинска администрация, за да може да се управлява този град, няма да доведе до нищо. И всички проекти – за индустриалния парк, северния обход, довеждащата инфраструктура може би ще бъдат провалени„, заяви Рашков по време на пресконференция преди дни.

Той допълни, че Горна Оряховица е „цел на определени кръгове“, без да ги назове, но заяви, че същите искали да се саморазправят с него.

Кметът и летището

Може би най-важният проект на Рашков е летището в Горна Оряховица. Още от началото на мандата си той настоява, че дейността му трябва да бъде възстановена изцяло и то отново да приема граждански полети. На няколко пъти той е казвал, че има интерес от авиокомпании, но все още текат процедури по сертфициране на летището.

Аерогарата е отдадена на концесия още през 2016 г. Коцесионер е дружеството „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД. Три години по-късно в Търговския регистър като действителен собственик на тази фирма са вписани „Кристална вода“ АД и Ася Христова. Христова участва в редица дружества, сред които е и „Парк Мария Луиза“ АД, регистрирана в далечната 2003 г. като съвместна собственост на „Софийски имоти“ и дружеството „Енджел“. От 2023 г. като действителен собственик на „Парк Мария Луиза“ АД е вписан и бизнесменът Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка.

Христова се води действителен собственик на „Горна Оряховица 2016 г.“ до лятото на 2025 г. Тогава на нейно място се появява Кирил Кленовски като контролът върху фирмата-концесионер вече се осъществява от друго дружество – „Проектна компания Летище Горна Оряховица“. Малко по-късно в съвета на директорите на летището влиза синът на Кленовски – Джордан Кленовски.

Кленовски-баща се занимава с бизнес от десетилетия и има участие в редица дружества.

В средата на 90-те Кленовски е имал общ бизнес с покойните основатели на ВИС – Васил и Георги Илиеви. Дружеството се казва „Ви Кей Джи Груп“ и съществува и до днес. Кленовски обаче излиза от управата му още през 2007 г.

Според данните от Търговския регистър през 2003 г. той е бил един от собствениците на „Химимпорт Фарма“ – фирма, която към днешна дата се казва „Фармимпорт“ и е собственост на Александър Панушев. До 2017 г. част от съвета на директорите на тази фирма е и Цветан Ботев, който пък е в управата на бизнес групата „Химимпорт“ АД. Кленовски има и оръжеен бизнес през друго свое дружество, което е лицензирано за търговия със стоки, свързани с отбраната и с такива с двойна употреба.

Кметът и процедурите

Историята с конфликта на интереси е вторият скандал около Горна Оряховица през последните месеци. А по правило този град рядко влиза в новините. В края на април обаче тамошният общински съвет взе решение за приватизация на местната болница, стъпка, която беше подкрепена и от кмета. След бурната обществена реакция Рашков обяви, че ще оттегли предложението, но на следващата сесия на съвета болницата все пак бе включена в списъка за приватазация.

Ако избирателната комисия отстрани Рашков, той има право да обжалва. В случай, че спечели делото, трябва да бъде възстановен. Има, разбира се, и вариант в Горна Оряховица да се проведат нови избори. Това означава, че вотът там вероятно ще изпревари следващите местни избори, които така или иначе са догодина.

Скандалът е силно подценен

Скандалът с подслушването в община Горна Оряховица е силно подценен и нищо не се разбира от медийното отразяване до момента.

Това е общината, в чиято сграда, преди време, беше открита копачница за крипто, а срещу кмета беше образувано разследване. После той се снима „под герба“ , а сега опитва да си запази поста с протести.

От оскъдните реплики, пуснати в репортажите, стана ясно, че общински служители и преди са намирали подслушвателни устройства, но първия път не били подали сигнал.

(Кой кого е подслушвал. С какво. Защо. Чия е била откритата сим карта, с която е било свързано устройството, за което стана дума. Все въпроси, на които трите национални телевизии не дадоха отговори.

Пълна мъгла. Мъгла е и каква е целта на тази мъгляво пусната информация.