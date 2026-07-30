30.07.2026 | 22:13

Симона Пейчева: С Владо 2 години живеехме на семейни начала

Гимнастичката се е спасила на косъм заради бурния скандал в ресторант "Келари"

Световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева официално е дала показания пред криминалистите във връзка с бруталното убийство на бизнесмена Владимир Янков, по-известен като Владо Загатото. Разследването разплита смразяващи детайли, според които спортната звезда е избегнала фаталната съдба на половинката си буквално на косъм.

„Двамата споделяхме общ покрив и от 2 години живеехме на семейни начала, но случайната кавга в нощта на екзекуцията му ме е спасила“, признала още златната гимнастичка.

Грандиозен скандал в „Келари“ обърка плановете на килърите

Кървавата драма се разиграва, след като в нощта на престъплението Пейчева и Загатото вечерят в елитния столичен ресторант „Келари“. Между двамата обаче избухва сериозен конфликт, в резултат на който те се разделят афектирани и си тръгват поотделно.

Според основните версии на разследващите, именно този скандал е спасил златната грация от сигурна смърт. Наемните убийци вече са причаквали бизнесмена в дома му и са били готови да ликвидират всеки, който се намира в сградата. Тъй като Янков се прибрал абсолютно сам, килърите са изпълнили мократа поръчка, без да оставят нежелани свидетели. Според основните версии на разследващите, именно този скандал е спасил златната грация от сигурна смърт. Наемните убийци вече са причаквали бизнесмена в дома му и са били готови да ликвидират всеки, който се намира в сградата. Тъй като Янков се прибрал абсолютно сам, килърите са изпълнили мократа поръчка, без да оставят нежелани свидетели.

От световния връх до луксозния живот в сянка

Симона Пейчева е сред най-ярките и успешни български гимнастички от началото на XXI век, родена на 14 май 1985 г. в София. Върхът в кариерата ѝ е през 2001 г., когато грабва световната титла на въже, а през 2004 г. достойно представя страната ни на Олимпийските игри в Атина. След като слиза от подиума, тя остава под светлините на прожекторите с участия в редица телевизионни формати. Гимнастичката има и син от предишен брак.

През последните две години обаче животът на 41-годишната шампионка се променя коренно. Откакто започва интимната си връзка с Владимир Янков, тя демонстрира изключително висок стандарт и луксозно ежедневие в социалните мрежи. Проверка в профилите ѝ показва, че покрай милионера грацията е обиколила земното кълбо, хвалейки се с тузарски екскурзии до екзотични дестинации като Индия, Китай, Катар, Испания и Гърция. В момента полицията проверява дали финансовите потоци зад тези пътувания нямат общо с мотивите за убийството на Загатото.