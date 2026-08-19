Иран отвърна на Тръмп за Ормузкия проток: Обяви Калифорния за “своя територия“

Официален ирански профил в социалните медии публикува карта, на която щатът Калифорния е обозначен като “НОВА ТЕРИТОРИЯ НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН“.

Публикацията е пряк отговор на заявлението на американския президент Доналд Тръмп, че стратегическият Ормузки проток става американска територия, предава Yeni Safak.

Напрежението започна, след като Тръмп сподели в своя профил в Truth Social карта на Ормузкия проток, обграден с кръг под надписа “НОВА ТЕРИТОРИЯ НА САЩ“. Изображението впоследствие бе препубликувано и от официалния профил на Белия дом в платформата X. В отговор профилът „Iran in Hyderabad“ публикува карта на САЩ, на която Калифорния е оцветена в синьо и е представена като иранска територия.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади остро критикува териториалното твърдение на американския президент с публикация в мрежата X:

“Неговите заблуди относно пролива Хормуз скоро или ще бъдат коригирани, или ние ще коригираме заблудите на този заблуден човек“, пише „Фокус“.

Тази реакция допълнително ескалира реторичната конфронтация между двете държави.

Калифорния и иранската диаспора

Изборът на Калифорния от страна на иранския профил има своя исторически и демографски контекст. Щатът е дом на най-голямата концентрация на хора от ирански произход извън границите на Иран. Според Центъра за близкоизточни изследвания към Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA), в окръг Лос Анджелис живеят приблизително 141 000 ирански американци.

Общността се разраства значително след събитията от Ислямската революция през 1979 година, а районът Уестууд в Лос Анджелис е широко известен с наименованието “Терангелес“, тъй като се превърна в основен културен и социален център на иранската диаспора.

Задънена улица в преговорите

Размяната на остри реплики се случва на фона на продължаващото геополитическо напрежение. Преди месеци двете държави подписаха меморандум за разбирателство с цел прекратяване на конфликта, но последващите преговори блокираха поради несъгласия, свързани с прилагането на споразумението и правата за преминаване през Ормузкия проток. Преговорите между Иран и Оман относно условията за корабоплаване продължават, но за момента не се съобщава за постигнат пробив.