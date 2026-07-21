21.07.2026 | 20:19

Иран заплаши България заради самолетите на САЩ

Техеран реагира на предстоящото разполагане на цистерните в "Безмер", които получиха одобрение от парламентарната комисия по отбрана

Иран предупреди България да не позволява на САЩ да разположат у нас самолети за военни операции срещу него. Изявлението е на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей и идва малко след като парламентарната комисия по отбрана гласува за разполагането на 8 самолета и 250 американски военни в авиобаза „Безмер“.

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в американските „агресия и военни престъпления“. Той призовава България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“. Малко по-късно и посолството на Иран изпрати нота до българското МВнР в същия дух.

Самата комисия по отбрана подкрепи внесения от правителството на Румен Радев проект на решение за пребиваване в авиобаза „Безмер“ на самолети цистерни и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“.

Предстои гласуване на решението в пленарна зала, но то е на практика е предопределено след това гласуване във вторник. С „въздържал“ гласуваха съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев и Иван Димитров от „Прогресивна България“, който е ямболската листа и изрази притеснения за хората в района. Мирчев пък обясни гласуването си с това, че са били получени достатъчно силни аргументи на самото изслушване.

Комисията по отбраната се събра спешно и извънредно и то по-малко от 24 часа от внасянето на предложението на правителството за разполагането на самолетите. Искането е за разполагане на 8 американски самолети цистерни във военната база „Безмер“ до 1 октомври, които да бъдат използвани за операции в Близкия изток.

От решението на МС, за което се иска одобрение от НС, става ясно, че американците са поискали разполагане на до 8 самолета цистерни с техните екипажи и до 250 военнослужещи с лично оръжие и техника. Искането е разполагането да е от 24 юли до 1 октомври т.г. Изрично е посочено, че въпросните машини ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

В искането на правителството се прави опит да се покаже притеснението на правителството от последици от разрешаването на престоя на самолетите. „С оглед на характера на заявеното намерение за пребиваването на територията на Република България на обявените в нотата сили на САЩ, а именно – за поддръжка на операции извън територията на България, отчитайки и обстоятелствата, че Споразумението дава широки оперативни права на САЩ, но при пълно зачитане на българския суверенитет и закони, както и възможните политически последствия, считаме, че това e разполагане с политико-военен характер“, се казва в мотивите, подписани от Румен Радев.

Интересно е да се отбележи, че преди месец, когато на гражданското летище в София имаше такива американски цистерни, премиерът Румен Радев обясняваше, че това е много опасно. Сега вече правителството взе остър завой и вече не само не твърди такива неща, но и обяснява, че са взети всички мерки и дори не е необходимо да има допълнителни гаранции от противовъздушната отбрана на съюзнически сили от НАТО.

По време на заседанието на комисията, министъра на отбраната обяви, че в петък ще бъде в Ямбол, където е готов да разговаря с всички кметове от областта, в която се намира военното летище „Безмер“. От тв репортажи от село Безмер, в чиято близост се намира авиобазата, се разбра, че хората не искат още самолети там и че се обсъждат протести и подписки.

Стоянов добави, че се иска решение от Народното събрание във връзка със самолетите заради тревогите на обществото при предходното настаняване на самолети на САЩ на летището в София.

Комисията отхвърли предложението на Ивайло Мирчев да бъде изслушан на закрито заседание директорът на Служба „Военна информация“ – военното разузнаване, бригаден генерал Венелин Венев.

Президентът Илияна Йотова, която в момента е и върховен главнокомандващ, пък се опита да прокара тезата, че разполагането на американските самолети в Безмер, няма да означава, че България се включва във войната в Иран. Тя говори за случая при посещението си в авиобазата в Граф Игнатиево.

„Това не ни прави част от военните действия в Иран. Надявам се скоро да има примирие и да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват действия в българското въздушно пространство“, заяви Йотова.

Тя уточни, че предишното правителство не е съобщило за нотата за разполагане на военни самолети на гражданското летище в София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов също коментира темата още в Граф Игнатиево, където беше по-рано през деня с президента. „Оценка на риска и заплахите съм поискал още вчера и съм я получил от „Военно разузнаване“. Рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Предприели сме мерки и сме говорили с наши съюзници в НАТО. Нямаме нужда от разполагане на допълнителна ескадрила или ПВО система Patriot“, посочи Стоянов.