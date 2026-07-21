Мъж с джип прегази нарочно стадо овце (видео)

Шофьор на високопроходим автомобил е заподозрян, че умишлено е прегазил стадо овце, при което част от животните са загинали, а други са били тежко ранени. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като кадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.
По първоначална информация до агресивната реакция се стигнало, след като пастирът изпуснал стадото и част от овцете навлезли в частен имот.
От видеозапис, заснел случилото се, се вижда как водачът на джипа ускорява и преминава директно през животните, вместо да спре или да ги заобиколи. На кадрите се виждат овце, които се опитват да избягат, докато автомобилът преминава през стадото.
Все още не е ясно колко животни са загинали и колко са пострадали при инцидента.
Очаква се компетентните органи да установят самоличността на водача, както и всички обстоятелства около случилото се. При потвърждение, че действията са били умишлени, случаят може да доведе до наказателна отговорност.
- Какво предвижда законът
Българското законодателство предвижда наказателна отговорност при прояви на жестокост към гръбначни животни, когато те са извършени по особено мъчителен начин или водят до смърт. В зависимост от обстоятелствата по случая могат да бъдат наложени както лишаване от свобода, така и парични санкции.
Освен наказателна отговорност, при подобни случаи е възможно да бъдат предявени и граждански искове за обезщетение за причинените имуществени вреди на собственика на животните.
Очаква се разследването да установи дали водачът е действал умишлено, както и какви ще бъдат предприетите действия срещу него.
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