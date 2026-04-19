19.04.2026 | 22:25

Ивайло Мирчев: Моделът “Пеевски-Борисов“ няма да разполага с 80 гласа

Нов ВСС може да бъде избран без тях

В изявление пред медиите от “Продължаваме Промяната – Демократична България” изразиха благодарност към всички граждани излезли да упражнят правото си на глас.

На база на предварителните резултати моделът “Пеевски-Борисов“ няма да разполага с 80 гласа в следващото Народно събрание, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на “Да, България” в края на изборния ден.

По думите му това отваря реална възможност за ключови промени в съдебната система, включително смяна на Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор – цели, поставени ясно от гражданите по време на протестите през декември миналата година.

„Стотици хиляди хора излязоха на улицата и заявиха, че искат край на този модел. Ние поехме ангажимента да бъдем техният инструмент в Народното събрание“, подчерта Мирчев. Той допълни, че в следващия парламент единствената политическа сила, която може да гарантира европейския път на България, е “Продължаваме Промяната-Демократична България”.

„Дължим признание и на служебния кабинет, на премиера Гюров, на министъра на вътрешните работи и на главния секретар Георги Кандев за усилията да бъдат проведени честни избори“, заяви Мирчев. От ПП-ДБ подчертаха, че политическата битка не приключва с изборния ден.

„Битката продължава. Предстоят тежки дни, в които трябва да довършим започнатото. Предстои разграждането на модела “Пеевски–Борисов”, завърши съпредседателят на “Да, България”