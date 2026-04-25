25.04.2026 | 10:26

Иван Демерджиев би оставил на поста главния секретар на МВР, ако стане вътрешен министър (видео)

Правителство на ПБ ще има до средата на май, каза той

Ако Иван Демерджиев стане министър на вътрешните работи, той би оставил главния секретар на МВР Георги Кандев на поста му. Това заяви Демерджиев по Нова тв. По думите му редовно правителство на Прогресивна България ще има до средата на май.

„Страшно много въпроси чакат своето разрешаване и няма време за забавяне“, подчерта Демерджиев, допълвайки, че времевият натиск е особено сериозен по линия на европейското финансиране. Той заяви, че мандатът, връчен от президента Илияна Йотова, ще бъде върнат незабавно, а бъдещият кабинет трябва да бъде съставен от експерти с ясни управленски решения и готов пакет от мерки.

Демерджиев коментира и напрежението около сигурността и институциите, като посочи, че отправените заплахи срещу Георги Кандев са тревожен сигнал. По негови думи се твърди, че част от заплахите идват от лица с прякори „Светльо“ и „Картофа“, като единият от тях е свързан с вътрешното министерство и практики от миналото. „Крайно време е тези модели на действие да спрат. Българската прокуратура трябва да прекъсне зависимостите“, заяви той, като определи системните проблеми като част от т.нар. „модел Сарафов“, който според него трябва да бъде преодолян.

Той подчерта, че след промяната в ръководството на прокуратурата системата има шанс да бъде реформирана и извадена от зависимости. Според него ключова роля в този процес има Народното събрание, което трябва да избере нов състав на Висшия съдебен съвет, а впоследствие и нов главен прокурор. „Готови сме да действаме в много кратки срокове“, заяви Демерджиев, като посочи, че най-ранният възможен срок за избор на нов ВСС е около три месеца след формирането на правителство.

Той допълни, че не са водени официални коалиционни разговори, но са проведени дебати с политически сили, включително „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и „Възраждане“.

