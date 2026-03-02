02.03.2026 | 18:36

Иван Христанов обвини Искра Михайлова от ДПС-НН, че заплашва него и семейството му

Тя пожела "успех в бъдеще" на служебния министър, ако реши да затвори "Магазин за хората", отворен по идея на Делян Пеевски

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обвини депутата от „ДПС-Ново начало“ Искра Михайлова, че заплашва него и семейството му.

Причина за реакцията му днешен брифинг, по време на който Михайлова отговаря на въпрос от репортер на БГНЕС, че ако Иван Христанов реши „да направи и това“ – а именно да затвори отворения по идея на Делян Пеевски „Магазин за хората“, то тя „му пожелава успех в бъдеще“.

Малко преди това Иван Христанов написа в социалните мрежи, че „жената на живота му е обект на мръсна клеветническа кампания“, изтъквайки, че тя не може да се защити от атаките от телевионния ефир и парламентарната трибуна.

„Злобно отношение към майка на три деца, успешна в работата си, интелигентна, цял живот в помощ на хората около себе си. Банда низки плоскочели нарушават дори най-стария закон на войната: бий се с мъжете, остави жените и децата. Може би защото те самите не са никакви мъже???

Същите тези са свирили на уше на Къро (екзекутиран в Южна Африка), Таки и Ами. Последните двама владеят цяла България през схеми, златни кокошки и обществени поръчки за милиарди. Отделно от това контролират цялата организирана престъпност. Тези метастази в ръцете на двама души са възможни само с чадър от държавата и прокуратурата в продължение на над 15 години.

Сега загубиха контрол над държавата и затова отвсякъде се носи скимтене, цвърчене и квичене. Няма да се дадем! От сърце и душа ви благодарим за подкрепата!“, написа във Фейсбук Иван Христанов. В петък той обяви, че „има риск за националната сигурност“ заради „тежки саботажи“ в МЗХ и БАБХ, но ситуацията така и не се изясни докрай.