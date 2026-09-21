21.09.2026 | 19:49

И адвокатът на Пеевски лъсна в „Мантинелигейт“

Собственикът на най-голямата мантинелна фирма „Юпитер 05“ Николай Иванов е бил съдружник в „Левски“, заедно с Александър Ангелов

Един от адвокатите на корупционера Делян Пеевски – Александър Ангелов лъсна в аферата „Мантинелигейт“. В края на миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че полети на председателя на ДПС са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. Стана ясно, че над 9 млн. евро държавни пари са били дадени за 36 частни самолетни полета.

Проверка в регистрите показа, че най-голямата по обем обществени поръчки мантинелна фирма е „Юпитер 05“ ООД. Нейният собственик Николай Иванов влиза като съдружник във футболния клуб „Левски“ заедно с най-близкия човек до Пеевски – адвокат Александър Ангелов. Ангелов държи офшорките на Делян Пеевски, както се видя в „Документите Пандора“. Той е също така водещо лице в лиштенщайнските доклади за нарушаване на санкциите „Магнитски“.

Кантората му „Авиора“ е плащала за частни полети на Пеевски.

Фирмата „Спектрум Еър“, собственост на бащата на отзования посланик в ОАЕ Иван Йорданов, която кабинетът на Румен Радев свърза с полетите на Делян Певески, вече 5 години не подава коректни финансови отчети пред Търговския регистър. Управител на дружеството е бил щатният служител на Държавна сигурност Иво Иванов, чийто подпис стои под отчета на фирмата за 2020 г. В активите на дружеството има 36 милиона лева, а според министър Демерджиев, едно от дружествата е закупило самолет на стойност 36 милиона лева.