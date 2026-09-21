21.09.2026 | 10:28

Радев: Премахваме олигархията от изпълнителната власт!

Изпълнихме първа точка от нашата програма, убеден е премиерът

България си поставя за цел да се развива като европейска държава с устойчив модел на развитие. Конкретната, детайлна и всеобхватна програма за управление се основава на два основни стълба – демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, както и ускоряване на икономическото развитие. Това заяви премиерът Румен Радев по повод актуалните политически и управленски приоритети.

По думите му държавата все още не е приключила с олигархията, а битката е много тежка.

„Да не се спекулира повече, ние изпълнихме първа точка от нашата програма – премахване на олигархията от изпълнителната власт с това приключи българският народ с нашия избор“, заяви министър-председателят.

Като следващ етап от този процес той посочи провеждането на ревизии, работата с партньорски служби, установяването на активи и дейности на български граждани. Вече има успехи, включително овеществени данни за полети, както и събрани документи, фактури и плащания, които са предадени на прокуратурата. Премиерът подчерта, че това е само първата стъпка, като добави, че голямата сложност се крие в това, че политици и влиятелни личности работят с поставени лица.