29.03.2026 | 21:45

Иван Иванов на 1/4-финал в Тарагона

17-годишният варненец прегази с 6:1, 7:5 Лука Елгера Касадо

Младият български тенисист Иван Иванов (№780) се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Тарагона, Испания, с награден фонд 30 000 долара.

В двубой от втория кръг 17-годишният варненец прегази с 6:1, 7:5 представителя на домакините Лука Елгера Касадо (№966) за малко повече от 80 минути.

Българинът започна мача много добре, поведе с 3:0 гейма и нямаше проблем да затвори първия сет с втори пробив за 6:1. Втората част обаче се разви по коренно различен сценарий. Касадо поведе с 5:1 гейма и изглеждаше, че няма да има проблем да изравни и да прати мача в трети сет. Иванов обаче показа забележителна борбеност, отрази 4 сетбола и взе 6 поредни гейма, за да спечели частта със 7:5, а с това и мача.

За място на полуфиналите шампионът при юношите от Откритото първенство на САЩ и „Уимбълдън“ ще играе отново с испанец – победителя между Томас Курас Абасало (№824) и Оскар Хосе Гутиерес (№776).