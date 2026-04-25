25.04.2026 | 9:25

Иво Христов сравни Радев с Дьо Гол и загатна за президентска република: Няма да помагаме на Украйна

Възможна мярка е таван на цените, посочи идеологът на "Прогресивна България"

„Прогресивна България“ ще се позиционира вляво от центъра.“ Това заяви пред „Панорама“ смятаният за идеолог на партията на Румен Радев журналист Иво Христов. В първата си поява след изборите той каза: „Победи куражът над страха. Победи надеждата за една по-справедлива България.

Трябва да се занимаем с изграждането на собствен идеен корпус, не да влизаме в идеен корпус. След 3 години ще избираме нашето политическо семейство.“

На въпрос – „Ще свалите ли цените?“, Христов отговори: „Нашият икономически екип работи по въпроса, но да припомним, че ръстът на цените се случи, защото нямаше референдум за еврото. Ръстът се случва навсякъде, където еврото се приема“. На напомняне на Бойко Василев, че бе затворен и Ормузкият проток, той отговори, че това само е драматизирало ситуацията. „Хората щяха да отстрочат въвеждането на еврото. Бъдещето на тази валута е под изпитание.“

„Възможна мярка е таван на цените. Но пазарът определя цените и трябва да сме внимателни и в избора си като консуматори.“

„Всички, нарекли Радев „проруски“, сбъркаха. Това е клише още от появата му като политик. Това е дело на българи извън границата.“ Христов сравни това определение с атентата срещу папата и саботажа на кандидатурата на Ирина Бокова за шеф на ООН.

„Радев е много по-близко до Европа в оригиналния й вид, отколкото хората, които доминират Брюксел в момента. С неговия идеализъм и военна експертиза той би бил много добре разбран от ген Дьо Гол, Аденауер и Митеран, отколкото днешните чиновници в Брюксел. Евроскептиците могат да спасят Европа.“

За помощта за Украйна Иво Христов посочи, че България няма да блокира помощта на ЕС за Украйна, но страната няма да участва финансово и с въоръжение.

„Договорът с Украйна за военно сътрудничество трябва да бъде преразгледан. Този договор беше сключен без мандат от парламента и от служебно правителство. Но това не е партийна позиция.“

„Радев никога не се е стремил да бъде Орбан. Орбан беше прав за мигрантите. Що се отнася до Радев, той е дипломатичен, балансиран и хладнокръвен човек.“, смята бившият му началник на кабинет.

За квалифицирано мнозинство с ПП-ДБ Иво Христов изрази мнение: „Трябва да подходим критично към избора на хора. Трябват ни етични личности и професионалисти“.

„Преразпределението не е единственият начин за борба с неравенствата. Хората от бизнеса имат нужда да бъдат оставени да работят спокойно, това ще създаде и работни места, ще качи и заплатите. Реформа на данъчната система не се изключва. Но не сега.“, смята той.

За президентска република Христов каза: „Сега не се намираме на такъв етап. Резултатът на ПБ на изборите ще удължи живота на парламентарната република. Но колко ще го удължи, бъдещето ще покаже. Ситуацията с поредни избори е един от пороците на парламентарната република“.

Каква ще е ролята му в партията на Радев, извън позицията в Комисията по дискриминация, той коментира: „Ще преценим с него. Още нямам новина“.

Преди изборите, отново по БНТ, Иво Христов каза:

За това дали ПБ ще бъде лява или дясна: „Партията ще търси практични решения на реалните проблеми, без да се обременява с предварителни заявки, че е ляво или дясно. Това съвсем не значи, че няма леви и десни решения. Но в сегашната ситуация, в която левицата в Европа е в много тежко състояние, а десницата е превзела почти целия терен, да се прави заявка, че си ляв е много трудно и нереалистично. А да кажеш, че си десен, значи, че няма да правиш нищо извън конформистките решения, които се предлагат. Според мен трябва да се подхожда според случая“.

„Всички партии отказаха на хората правото да гласуват на референдум, дали да им сменят парите. Сега всички получаваме своите сметки за ток и парно. И виждаме, че ефектът не е положителен. И това е най-малкото, защото отвъд прогнозируемото и прогнозираното още отдавна

поскъпване идва въпросът с бъдещето на тази европейска валута при тази конюнктура на пазара на въглеводородите и цялата нестабилност“.

Относно Украйна тогава неговите думи бяха:

„Когато Европа казва, ние сме до Украйна, ще бъдем до Украйна и продължаваме да бъдем до Украйна, тя казва – „Ние ще плащаме“, но не казва „Ние ще воюваме“, тя казва „Ние ще плащаме“. А в Украйна вече ловят комендантските, ловят войниците по улицата. Бягат, разбира се, хората бягат и това е нормално, те не са мотивирани да воюват. Тук в този конфликт няма добри и лоши. Всички са в грях. А завръзването на възела започна преди много години, 2014 година. И ескалацията беше резултат от действия на всички страни по конфликта.“