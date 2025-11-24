24.11.2025 | 18:24

Иво Сиромахов отказал шестцифрена сума за реклама за хазарт

Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости, заяви той

Актьорът, писател, сценарист и шоумен Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт. Новината съобщи самият той във Фейсбук. По думите му става въпрос за оферта от шестцифрена сума, предложена от хазартна компания.

В публикацията си писателят заявява, че е готов да рекламира изкуство и култура, но не и хазарт. Пише също така, че го е гнус да споменава дори имената на колегите си, приели подобна оферта. Ето какво пише Сиромахов:

Отказ от „мръсни пари“

Сиромахов аргументира решението си с моралната отговорност, която публичните личности носят пред обществото. Според него няма оправдание за известните българи, които използват популярността си, за да тласкат хората към зависимости.

„Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости. Отказвам да рекламирам хазарт, бързи кредити, алкохол и цигари,“ написа още той.

Писателят използва остри думи по адрес на колегите си от шоубизнеса, приели подобни предложения, като ги нарече „мизерници“ и допълни: „Гнус ме е дори да спомена имената им.“

Култура вместо хазарт

В публикацията си Иво Сиромахов подчерта, че предпочита да насочва вниманието на аудиторията към културни ценности и образование.

„Аз рекламирам с удоволствие книги, театър, филми, музика, живопис, музеи, училища. Защото човек трябва да носи отговорност за последствията от действията си,“ категоричен е писателят.

Той направи и историческа препратка към римския император Веспасиан и фразата „Парите не миришат“, използвана като оправдание за данъка върху обществените тоалетни. Сиромахов контрира тази теза със заключението: „Истината е, че някои пари миришат. И то много лошо.“