01.09.2025 | 22:31
Издирваното прокурорско синче публикува компромат срещу ключов свидетел
Васил Михайлов използва фалшив профил във Фейсбук и обяснява как остава неоткрит от МВР

Издирваният от полицията Васил Михайлов публикува ново видео във Фейсбук чрез фалшив профил с името „Adi Simeonov“. В клипа той разпространява компрометиращи материали срещу основния свидетел, подал сигнал за побой срещу него.

Перничанинът, който изчезна безследно преди три месеца, показва видео, в което твърди, че свидетелят Павел Павлов размахва мачете и използва балони с райски газ, изглеждайки в неадекватно състояние.

Публикацията се появи дни след като Павлов даде телевизионно интервю и е придружена с неграмотно написан текст: „Ето го Павел. Човекът който, не употребява наркотици, не дължи пари и не играе хазарт (по твърденията му в сутрешния блок). Това е той, с насочено мачете към въображаемия му враг в апартамента му, рано сутринта вероятно под въздействието на разни субстанции.“

Как остава неоткрит

В публикацията Михайлов открито признава, че стои зад фалшивия профил и обяснява как успява да избегне залавяне от властите: „За тези от вас които се интересуват защо МВР не са си свършили работата както трябва в проследяването на видеоклипа ми който качих, той беше качен чрез високо качествен VPN. Както и този. Локацията автоматично се пренасочва към друга точка на света“, гласи обяснението.

Предистория на случая

През юни тази година Васил Михайлов изчезна, след като в полицията беше подаден сигнал за побой, който според обвиненията нанесъл на 31-годишен мъж. В предишно видеообръщение Михайлов отрече да е извършил това деяние и заяви, че скоро сам ще се предаде. За доброволно предаване призова и баща му – прокурор Бисер Михайлов.

Прокурорският син вече има условна присъда от година и осем месеца лишаване от свобода с четири години изпитателен срок за закани за убийство към бившата му приятелка Боряна Рангелова. През април 2025 г. Васил Михайлов получи четири години затвор и обществено порицание от Софийския районен съд за седем побоя, като прокуратурата поиска общо 11 години и 11 месеца затвор с незабавно задържане. Съдът обаче го остави на свобода срещу подписка, след което той изчезна.

