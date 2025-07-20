20.07.2025 | 19:11

Излязъл от затвора за убийство преби до смърт хазяина си за 10 лева

Ганчо Маринов погубил жена си заради една диня през 2012 г.

Рецидивист, убил жена си през 2012 г. и излязъл преди месеци от затвора, извърши второ убийство. Зад решетките отново е 55-годишният Ганчо Маринов, който пребил до смърт своя хазяин в бургаското село Росен, община Созопол.

Ганчо е от странджанското село Българово, но когато миналото лято го пуснали след 12 години в затвора, живеел от квартира на квартира в Бургас и по селата, където намери най-евтино. Последният му хазяин станал Данчо Д. от с. Росен, който срещу 100 лева на месец му дал етаж от неголямата си къща.

В петък Ганчо си платил наема и седнали с Данчо да изпият по една ракия. В един момент хазяинът се оплакал, че сметката за ток е много висока и поискал от наемателя още 10 лева, за да участва и той в плащането. Както бил на градус, бившият затворник избухнал като динамит и се нахвърлил с юмруци върху Данчо и го удрял, докато спре да мърда. След 2-3 часа, когато осъзнал какво е извършил и че няма къде да бяга, Ганчо сам позвънил на тел. 112. Пристигнали полицаи и той подал ръцете си да го оковат с белезници.

През август 2012 г., когато по същия начин убил и жена си Кристина (33 г.) в дома им в. с. Българово, Ганчо пак се обадил на 112 и се предал доброволно, припомни бургаският сайт “Флагман”. Тогава поводът за жестокия побой станала една диня. Ганчо носел вкъщи големия тежък плод с две ръце и викал на съпругата да отвори, но тя била инвалид и се забавила. Ганчо изтървала динята на прага, тя се пръснала на парчета, а той озверял и пребил Кристина до смърт.