Излязъл от затвора за убийство преби до смърт хазяина си за 10 лева

Рецидивист, убил жена си през 2012 г. и излязъл преди месеци от затвора, извърши второ убийство. Зад решетките отново е 55-годишният Ганчо Маринов, който пребил до смърт своя хазяин в бургаското село Росен, община Созопол.
Ганчо е от странджанското село Българово, но когато миналото лято го пуснали след 12 години в затвора, живеел от квартира на квартира в Бургас и по селата, където намери най-евтино. Последният му хазяин станал Данчо Д. от с. Росен, който срещу 100 лева на месец му дал етаж от неголямата си къща.
В петък Ганчо си платил наема и седнали с Данчо да изпият по една ракия. В един момент хазяинът се оплакал, че сметката за ток е много висока и поискал от наемателя още 10 лева, за да участва и той в плащането. Както бил на градус, бившият затворник избухнал като динамит и се нахвърлил с юмруци върху Данчо и го удрял, докато спре да мърда. След 2-3 часа, когато осъзнал какво е извършил и че няма къде да бяга, Ганчо сам позвънил на тел. 112. Пристигнали полицаи и той подал ръцете си да го оковат с белезници.
През август 2012 г., когато по същия начин убил и жена си Кристина (33 г.) в дома им в. с. Българово, Ганчо пак се обадил на 112 и се предал доброволно, припомни бургаският сайт “Флагман”. Тогава поводът за жестокия побой станала една диня. Ганчо носел вкъщи големия тежък плод с две ръце и викал на съпругата да отвори, но тя била инвалид и се забавила. Ганчо изтървала динята на прага, тя се пръснала на парчета, а той озверял и пребил Кристина до смърт.
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