Изпитът на казикадзето Виктор Илиев е проформа

Изпитът на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус с над 170 км/ч и уби човек в София, е проформа. Това обяви по БНТ Красимир Георгиев – председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ). Той е шеф на една от големите инструкторски фирми в София.

Неговото становище рязко контрастира с това на изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов, че всичко по време на теоретичния и практическия изпит е било наред и че няма никакви нарушения.

„Не мога да се съглася със заключението на Автомобилна администрация относно изпита на Виктор Илиев. Не мога да се съглася. Не знам как не намериха никакъв пропуск, при положение че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София“, заяви сега Красимир Георгиев пред БНТ. И попита – видяхте ли по време на изпита трамвайна спирка или трамваен път?

„Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача“, твърдеше изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ само седмица по-рано. Монов коментира и дали от записите може да се направи извод, че Виктор има склонност към високи скорости. „От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост“, каза Монов. Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, обясни още той.

Слав Монов обясняваше и как се осъществява контрол върху школите и кандидатите, които се явяват за придобиване на шофьорска книжка. „Контролът се осъществява чрез видеонаблюдение, както на практическия изпит, така и на теоретичния. Има изградено звено мониторинг в агенцията, която в реално време наблюдава как протичат изпитите на теория и на практика. Също така и в 27-те областни отдела на агенцията се осъществява контрол – над 10% от провежданите изпити в реално време, а след това и на запис. Също така при подадени сигнали и жалби, от страна на граждани и обучаващи, се правят конкретни проверки на учебните центрове или на конкретен изпит се проверява чрез всички записи, които се правят. Така че контролът е доста сериозен върху провеждането на изпитите, както на теория, така и на практика“, заяви шефът на автомобилната администрация.

Той обясни, че тази година са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките на школите са 1000 и актовете са около 488. Посочи и за какво са те: „ От най-различно естество – за неспазване на правила, методики, времена. Те са описани подробно“, твърди Монов.

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 21-годишния Виктор Илиев, който влетя в автобус в София и уби сирийски лекар. Той вече е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова разкри, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана, разказа Нова тв.

„В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите на Христова при повдигане на обвинението този факт е взет предвид. Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, но е бил закупен на лизинг. През следващата седмице е трябвало да бъде прехвърлен на лизингоползвателя“, разкри още Христова.

„Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка между 170 и 200 км/ч на територията на София“, допълни още прокурорът.

Пак пред националната телевизия днес бившият вътрешен министър и настоящ адвокат Емануил Йорданов обяви, че не знае защо изобщо има хора, за които нарушаването на правилата е геройство. „Тук ние вървим, както винаги, след събитията. Променя се законът. Увеличават се санкциите. И се вижда, че простото увеличаване на санкциите не дава абсолютно никакъв резултат. Защото това е следствието, а не причината“, заяви той.

„Виктор Илиев не мисли за собствения си живот. Той е готов да се самоубие, за да направи „геройство“, а това е престъпление“, смята още Йорданов.