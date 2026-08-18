18.08.2026 | 9:10
Изведоха Дара с полиция от концерта ѝ във Варна (видео)
10 000 откачиха при появата на звездата, всеки искаше да я пипне

Дара преживя голям шок на концерта по случай Деня на във Варна. Звездата беше изведена с полиция заради екзалтиранат тълпа, се вижда от клип в мрежата. От изражението й личи, че явно тя не е очаквала чак такава еуфория, всеки искаше да я пипне.

Певицата предизвика истински фурор, когато се появи на сцената. Празничният концерт започна в 21 ч. в събота в Морската градина, а Дара излезе на сцената веднага след празничната заря, планирана за 23.00 часа. Над 10 хил. души се бяха събрали на концерта, а накрая се наложи певицата да бъде изведена под полицейска охрана.

Варна отпразнува Успение Богородично – празник на града, с голям концерт на Дара, която по-рано през деня стана и почетен гражданин на Варна. Концертното участие на Дара струва 35 000 евро, като договорът се предвиждаше да бъде сключен с „Вирджиния Рекърдс“, която представлява певицата.

Феновете посрещнаха изключително ентусиазирано певицата. Мнозина от тях използваха възможността да се докоснат физически до нея, което създаде известно напрежение.

Наложило се е след края на събитието победителката в „Евровизия“ 2026 да бъде изведена от мястото с помощта на сериозен брой униформени служители. Те бяха образували нещо като кръг около нея, за да гарантират нейната безопасност.

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