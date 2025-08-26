26.08.2025 | 8:55

Изяли сме 6000 тона сирене – менте от началото на годината

Производството на мляко расте, а на млечни продукти се свива, твърди агроминистерството

Министерството, което иска да регулира цени и надценки, призна, че не може да контролира дори качеството на храните, камо ли ценообразуването.

Производството на истинско сирене намалява – за сметка на рзлични имитации, сочи справка на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), цитирана от Pariteni.bg.

Изяли сме почти 6000 тона фалшиво сирене през първата половина на 2025 г., показват данните на МЗХ, като най-големи количества са произведени през март – 1095 тона, и през юни – 1049 тона. Още е рано да се каже дали ще бъде надминат резултатът от 2024 г., когато българите са си напазарували близо 13 хил. тона „краве“, „овче“ и прочее сирене, произведени с помощта на палмово олио.

В същото време МЗХ се опитва да прокара законопроект, който да задължи супермаркетите поне 80% от млечните продукти на рафтовете им да са „Произведено в България“. И не става ясно как държавата ще гарантира, че в тези 80% всички бг стоки – млякото, сирене и кашкавалът ще са качествени, а не евтини подобия.

Всъщност напоследък по-тежък е проблемът с неистинските млечни изделия не в магазинната мрежа (там повечето вече поне се обозначават като „имитиращи“), а в заведенията – в ресторанти, баничарници, закусвални, а също и в столове и лавки в учебни заведения, твърди асоциацията „Активни потребители“.

Има и друга мода в хранителната индустрия – понеже и палмовото олио поскъпна, преработватели продават недозряло сирене, което е с повечко вода, някои добавят и разни нетипични за БДС съставки – сгъстители, влагозадържащи вещества. Формално това сирене не е имитиращ продукт и не се обозначана като такъв, само с дребен шрифт пише, че е с повишено водно съдържание. От „Активни потребители“ обаче обясняват, че „мокрото“, сирене не е качествен продукт – не случайно във вековната рецепта за „бяло саламурено сирене“ си има срок за зреене и няма „сгъстители“.

Редица проучвания на асоциацията, вкл. с лабораторни анализи, показват, че дори скъпи марки сирене се отклоняват от качеството и традиционния начин на производство.