19.09.2026 | 14:55

Как Калушев превърна в с*ксуален насилник любимия си Николай

22-годишният син на Ралица Асенова със зеещ анален сфинктер е участвал активно в прелъстяването на деца

Разследващите изнесоха данни за бруталната роля на 22-годишния Николай Златков, любим ученик на Ивайло Калушев, 8 месеца след кървавите събития на „Петрохан“ и под връх Околчица.

Младежът активно е помагал в прелъстяването на деца за задоволяване на педофилските страсти на самозвания тибетски гуру. Златков е опитвал да вербува 13-годишната Теа и е блудствал с 15-годишния Александър Макулев. Медицинската експертиза на доц. д-р Александър Александров от Александровска болница потвърждава тежки травматични увреждания и отпускане на аналните сфинктери при момчетата от системно насилие.

Според криминалния психолог Росен Йорданов, макар Златков да е бил съучастник, той също е жертва. Майка му Ралица Асенова го дава на Калушев едва 11-годишен през 2014 г. в Мексико. Бащата на момчето прави опити да спаси сина си, но комуникацията се срива. По-късно, вече пълнолетен, Николай се връща в България с униформа на фалшивата организация, охраняваща хижа „Петрохан“ с камери и сензори, като плътно следва своя насилник и вербува нови деца чрез приключенски лагери.

В края на кървавата драма под връх Околчица, Ивайло Калушев застрелва с пистолетен изстрел в главата първо Николай Златков в кемпера, уплашен да не бъде предаден. След това ламата екзекутира и 15-годишния Александър Макулев, намерен в молитвена поза със скръстени ръце. Калушев прилагал повтарящ се модел за подчинение, печелейки доверието на родителите чрез манипулации и предлагане на фалшиво духовно спасение, преди да посегне сексуално на децата им.

Източник: Уикенд