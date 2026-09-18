18.09.2026 | 15:29

Вижте КОЙ плати 9 млн. евро за полетите на Пеевски

Илиян Иорданов е баща на посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов

Ето бащата на посланика ни в Обединените арабки емирства (ОАЕ), чиято фирма платила 9 милиона евро за полетите с частни самолети на корупционера и председател на ДПС Делян Пеевски.

Той се казва Илиян Иванов Йорданов и е собственик на „Спектрум Еър“ ЕАД с предмет на дейност „Извършване на редовен или нередовен (чартърен) въздушен транспорт – самостоятелно или съвместно с друга експлоатация на въздухоплавателни средства; превоз на пътници и товари по редовни или чартърни авиолинии“.

Парите дошли от други фирми, които пък доставяли некачествените мантинели-убийци на магистралите. Засега не знаем кои са и какъв точно е пътят на парите, но се работ по въпроса.

Припомняме, че коментирахме още при назначението на Иван Йорданов, че той е човек на Пеевски. Но Румен Радев си го назначи. Както се казва: „Ти си го избра“. А дали ще го отзове?

Кариерата на Йорданов в Дубай започва през март 2018 г., когато той е назначен като генерален консул на България в Дубай. При представянето си поставя акцент върху развитието на икономическите и културните отношения, нарастващия брой български туристи и компании в Емирствата и ролята на българската общност там.

Именно докато е на този пост Йорданов става известен през 2022 г., когато помага на двама украински младежи, блокирани в Дубай след началото на войната. Тогава двамата украински граждани – момче и момиче, отишли на екскурзия с нискотарифна компания малко преди да започне войната. След началото на бойните действия и спирането на полетите те се оказали сами в Дубай с по една раница с малко летни дрехи. Двамата впоследствие намериха убежище в България.

През есента на 2022 г. служебното правителство на Радев с премиер Гълъб Донев предлага Йорданов да бъде назначен за посланик в ОАЕ на мястото на Богдан Коларов.