19.09.2026 | 10:53

Посланикът в ОАЕ изрева: Нямам връзки с Пеевски! (видео)

Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети, твърди Иван Йорданов

Посланикът в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов, когото вчера вътрешният министър Иван Демерджиев, намеси чрез баща му в схема за източване на пари от държавни поръчки, за да се плащат полети на Делян Пеевски, отрече да има връзки и с полетите, и с дружеството.

„Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, каза Йорданов пред bTV.

Демерджиев обясни вчера, че във фирма без дейност – фирма-касичка, са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, печелени от четири дружество. Въпросната фирма-касичка е финансирала 36 полета на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Политикът отрече и се закани да сезира прокуратурата.

Министърът обясни, че дружеството, което е платило разходите за полетите, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на поста не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му, добави министърът. „Дори при полета на фантазиите не съм си представял, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски“, каза Демерджиев. Премиерът Румен Радев пък обяви, че посланикът ще бъде отзован по най-бързия начин.

Веднага след това министърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика посланика. Ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента по предложение на Министерския съвет. „Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС“, обяви министерството. Междувременно е разпоредена и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ.

Иван Йорданов стана посланик на България в Обединените арабски емирства с указ на президента Румен Радев от 17 ноември 2022 г. по предложение на първото служебно правителство на Гълъб Донев. Преди това той бе генерален консул на България в Дубай от 2018 г. и вече бе нашумял в общественото пространство.

Иван Йорданов попадна в медиите, когато насред кризата с коронавируса през април 2020 г. лично министърът на икономиката Емил Караниколов закара в Абу Даби с два самолета месо от фирма “Градус” и млечни продукти на контролираната от Пеевски “Лакрима”. С обратните полети бяха докарани 12 тона фурми, представени като “медицински консумативи” за борба с вируса. Тази странна акция беше координирана от консула ни в Дубай. След избухването на гражданските протести в края на 2020 г. тогавашният премиер Борисов уволни Караниколов и още двама министри с мотива, че има съмнения за връзките им с Пеевски. Консулът обаче си остана.