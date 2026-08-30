30.08.2026 | 10:50

Как се промениха целите на САЩ в Иран след 6 месеца война

Ормузкият проток вече е основното безпокойство, а краят не се вижда

Когато президентът Доналд Тръмп започна войната с Иран в края на февруари, той първоначално прогнозира, че тя ще продължи четири до пет седмици. Шест месеца по-късно все още не се вижда изход от ситуацията, въпреки многократните уверения на Тръмп, че войната е спечелена или че сделката за нейното разрешаване е почти финализирана.

Меморандумът за разбирателство от юни, създаден да проправи пътя към прекратяване на войната, остана на заден план. Запасите на САЩ от ключови оръжия намаляха и администрацията на Тръмп се пренасочи към икономически натиск върху Иран, вместо да нанася нови удари.

С промяната на облика на войната през последната половин година се измениха и целите в конфликта. Една от основните цели в момента – отварянето отново на Ормузкия проток – не беше сред първоначалните задачи на Тръмп.

Водният път беше жизненоважен морски коридор, през който преминаваха около 20% от световния петрол. Иран обаче се възползва от него като от ключова задушаваща точка за глобалната икономика и той остава почти изцяло затворен от началото на войната, което повиши цените на горивата и торовете, необходими за земеделието, и създаде икономически и политически натиск в САЩ.

САЩ постигнаха тактически успех по отношение на целите си за отслабване на военния капацитет на Иран. Но част от останалите ключови цели, очертани от Тръмп в началото на конфликта, остават неизпълнени, а други се видоизмениха. Ето поглед към целите и какво се знае за тяхното актуално състояние:

1. Да се попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Миналия юни Тръмп обяви, че САЩ са „заличили“ ядрената програма на Иран. Но когато войната започна, неговите съветници оправдаха ударите с предупреждение, че Иран е бил само на седмици от разработването на бомба.

Един от най-належащите въпроси е какво ще се случи със запаса от около 970 паунда (440 килограма) обогатен уран, който Техеран потенциално би могъл да използва за оръжие. Смята се, че материалът е заровен под три обекта, бомбардирани от САЩ и Израел миналата година. В публикация в социалните мрежи от 29 май Тръмп заяви, че той ще бъде иззет от САЩ „в тясна координация и съвместно с Ислямска република Иран, плюс Международната агенция за атомна енергия, и ще бъде УНИЩОЖЕН“.

Иран не е обявил дали би дал съгласие. Експерти твърдят, че без разрешение от Иран изземването му би било опасна мисия, изискваща значително разполагане на американски сухопътни сили в страната.

Официални лица заявиха, че в меморандума за разбирателство от юни Техеран е препотвърдил, че няма да придобива или разработва ядрено оръжие. Сделката изискваше Иран да разреди запасите си от високообогатен уран. Много други подробности около иранската програма обаче бяха оставени за бъдещи преговори и не е ясно какъв напредък е бил постигнат, ако изобщо има такъв, преди преговорите бързо да прекъснат.

2. Отваряне отново на Ормузкия проток

Тръмп заяви, че предлаганата сделка с Иран ще включва повторното отваряне на протока и прекратяване на американската блокада на пристанищата на Техеран, но в други моменти той намекваше, че международният воден път по някакъв начин ще стане американска територия и показа, че САЩ биха могли да наложат такса за преминаващите кораби.

Тръмп също така многократно е заявявал, че протокът е отворен, включително по време на интервю в сряда в радиошоуто на консервативния коментатор Глен Бек. „Това е функциониращ проток. Да, от време на време ще има изстрелян дрон или ракета, но това е напълно функциониращ проток“, каза Тръмп.

3. Унищожаване на способността на Иран да изстрелва ракети

Една от основните цели, изложени от администрацията, беше „да унищожим техните ракети и да сринем ракетната им индустрия до основи“. В края на март Тръмп каза, че ракетите на Иран „в по-голямата си част са разбити“ и че 90% от техните ракети и пускови установки са изведени от строя.

До средата на май оценката стана по-умерена, като президентът заяви, че 82% от ракетите на Иран са унищожени. Иран показа способността си все още да нанася удари в региона, включително атаки с дронове срещу кораби, плаващи през протока.

Съвсем наскоро, през юли, американските военни все още имаха ирански военни цели за поразяване, като Централното командване обяви, че нанася удари по „ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и брегово наблюдение, морски сили, площадки за изстрелване на ракети и дронове и комуникационни мрежи“.

4. Унищожаване на отбранително-промишлената база на Иран

В началото на войната президентът и неговата администрация понякога посочваха това като самостоятелна цел. В други моменти тя отпадаше от техния списък. Централното командване на САЩ заяви, че целите за удари в Иран са включвали мощности за производство на оръжия и предприятия за сглобяване на ракети и дронове.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред законодателите в началото на юни, че Иран е понесъл „масивно унищожение“ на своята отбранително-промишлена база и „80 до 90% загуби. Ще им трябват години, за да я възстановят“.

5. Ликвидиране на военноморските и военновъздушните сили на Иран

САЩ и Израел бързо установиха въздушно превъзходство в небето над Иран, където летяха почти безпрепятствено. Рубио заяви пред законодателите, че Иран все още запазва възможности за работа с дронове, но му липсва капацитетът да използва рояци от безпилотни апарати за атака на цели, както правеше в началото на войната. Той също така посочи, че Иран вече не разполага с флот и разчита на малки плавателни съдове, оборудвани с картечници, които тормозят корабите и понякога хвърлят мини във водата.

В сряда Тръмп заяви, че военният флот и военновъздушните сили на Иран са „напълно ликвидирани“.

6. Защита на близките съюзници на Америка в Близкия изток

В публикация в социалните мрежи през март Тръмп добави още една задача за САЩ: „Защита, на най-високо ниво, на нашите съюзници от Близкия изток, включително Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други“.

САЩ поддържат хиляди военнослужещи в бази и други съоръжения в региона, но Тръмп не е дал яснота докъде би стигнал в дългосрочен план за защитата на близкоизточните съюзници от заплахи. През юни, когато САЩ обявиха, че Иран е изстрелял ракети по Кувейт и Бахрейн, Вашингтон предприе ответни удари по Иран.

Един съюзник обаче – Оман – определено не усети топлината на предложението на Тръмп за защита, а вместо това се сблъска с гнева му заради сделката, която договаряше с Иран относно Ормузкия проток. В средата на август в интервю той заплаши, че САЩ ще бомбардират Оман, ако страната „се изпречи на пътя“, използвайки ругатня за подчертаване на думите си.

7. Прекъсване на подкрепата за иранските прокси групи

През март Тръмп и неговата администрация многократно заявяваха, че разбиването на прокси терористичните мрежи на Иран е ключова цел. С течение на времето представители на администрацията даваха все по-малко новини относно тази задача, която президентът описа като осигуряване на условието „регионалните терористични проксита да не могат повече да дестабилизират региона или света и да атакуват нашите сили“, както и „гарантиране, че иранският режим не може да продължава да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии извън границите си“.

В началния етап САЩ нанесоха удари по свързани с Иран милиции в Ирак. Но най-големият фокус беше войната на Израел в Ливан срещу „Хизбула“, която е подкрепяна от Иран. Иран настоя, че сраженията в Ливан трябва да бъдат прекратени като част от всяка сделка със САЩ. Израел и ливанското правителство обявиха споразумение с посредничеството на САЩ за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на „Хизбула“ – нещо, което служител на администрацията определи като „огромна стъпка“, пожелавайки анонимност, тъй като няма право да говори официално по темата. Войнстващата групировка обаче отказа преки преговори, а нейният лидер заяви, че няма да се разоръжи.

За автора: Мишел Л. Прайс е кореспондент на Асошиейтед Прес за Белия дом, базирана във Вашингтон. Преди това е отразявала президентската кампания през 2024 г., политиката, държавното управление и други новини в щатите Ню Йорк, Невада, Юта и Аризона.