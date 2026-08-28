28.08.2026 | 20:11

Скандал с арест на журналистка при визитата на Радев в Струмяни (видео)

МВР твърди, че белезниците за активистката са заради лична карта

Арестуваха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Видеото с нейното задържане е разпространено от местния сайт „Пиринско“ в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение.

„Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи се опитват да я вкарат в колата.

„Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си“, казва още тя, докато тримата полицаи се опитват да я вкарат насила в автомобила. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: „Защо я задържате, нямате право“.

Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.

МВР разпространи прессъобщение, че Петрова – която е с кални гумени ботуши, вижда се на кадрите, искала да разговаря с премиера, но нямала нито лична карта, нито журналистически документ. Затова я задържали. След като я отвели и направили справка, й е връчен предупредителен протокол. После я освободили.

„Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена“, съобщава МВР. Като контрапункт обаче самата Петрова твърди, че е представила на служителите на реда своята лична карта.

От НСО обясниха, че са потърсили съдействие от органите на МВР за „установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.“ (б.ред. – охраняваното от НСО лице е премиерът Румен Радев, който в този момент вече не е присъствал там).

По-късно пред БНР Гергана Петрова разказа, че е искала да стигне до премиера: „Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста е хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу при моста, обаче ето, примерно има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват, и седят с празни ръце“.

Министерски съвет съобщи, че Румен Радев е разпоредил проверка по случая. Той не е бил там по време на ареста.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев информира, че е пуснал питане до вътрешния министър за причините за ареста.

„Току-що пуснах парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова в Струмяни. Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи. Поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест. Първоначалната информация е, че дамата е журналист и активист, представител на местната общност, активно участваща в разчистването на пораженията от природното бедствие там. Сигурен съм, че е имала какво да каже на премиера, но НСО и МВР са ѝ попречили“.

Калоян Методиев от „Непокорна България“ коментира във „Фейсбук“, че „това е първото неконтролирано излизане на премиера в неконтролирана среда от 3 месеца насам и последва терор…Гответе се!“.

Академик Николай Денков от „Продължаваме промяната“ написа: „Старият модел ги наричаше „мисирки“, уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии. „Новият модел“ вдига летвата – за всеки случай ги арестува. Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ.

При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това.“

Арман Бабикян:

Йордан Бързаков, водещ в „Нова нюз“: