30.08.2026 | 10:38

Джефри Сакс: Европа върви към икономическо самоубийство

Американският финансов балон скоро ще се спука

Американският икономист проф. Джефри Сакс предупреждава, че Европа е изправена пред тежка икономическа криза и геополитически упадък заради отказа си от самостоятелна външна политика.

В поредица от интервюта в края на август 2026 година, включително за подкаста Greater Eurasia на политолога Глен Дизен и за формата Reinvent Money, експертът критикува остро хегемонистичния подход на Съединените щати и посочва, че американската икономика в момента се крепи основно на гигантски технологичен балон, който неминуемо ще се спука.

Подчинението на Европа

Според проф. Сакс европейските лидери извършват най-голямата стратегическа грешка, следвайки сляпо американската външна линия без оглед на собствените си икономически интереси. Той посочва, че континентът вече се намира в стагнация, след като е прекъснал естествените си енергийни връзки с Русия. В разговора си с Дизен, Сакс подчертава, че Европа мечтае за миналото, продължавайки да вярва, че САЩ ще възстановят ролята си на световен лидер и стабилен партньор.

Икономистът изразява недоумение от факта, че нито един ключов европейски лидер не се е противопоставил на разрушителните финансови ходове на Вашингтон или на войните, които подкопават световната сигурност. Пълна непоследователност. Европа почти съзнателно се самонавива към открита война. Това е пълно самоубийство, отбелязва той, визирайки пълната липса на дипломация.

Балонът в Съединените щати

Професорът отправя сериозни предупреждения и за икономиката на САЩ, определяйки настоящата ситуация като изкуствено поддържан мега финансов балон. Според него фондовият пазар е надут до исторически неустойчиви нива заради оценките на компаниите, свързани с изкуствения интелект.

В двете си скорошни интервюта Сакс насочва критиките си директно към американския финансов министър Скот Бесент. Икономистът го определя като изпълнител с гангстерски манталитет, който се опитва да прилага груба принуда чрез икономически рестрикции над чужди валути. Бесент по никакъв начин не е квалифициран да ръководи икономика за 30 трилиона долара, категоричен е професорът. Според него дългът от над 40 трилиона долара и липсата на реално покритие зад американските технологични гиганти скоро ще доведат до масивна финансова преоценка – под формата на дългогодишен борсов спад или внезапен крах.

Новият многополюсен свят

Въпреки мрачните прогнози за Запада, Сакс изразява умерен оптимизъм за развитието на останалата част от света. Той изтъква, че държавите извън Европа и Северна Америка, съставляващи около 85% от глобалното население, целят преди всичко икономическо развитие и мирна търговия.

Пред водещия Пол Буитинк икономистът разказва за пътуването си през Евразия с електрически автомобили през изминалото лято, което доказва огромния потенциал за ефективна транспортна свързаност. Западът може просто да парализира сам себе си и чрез протекционизъм да се затвори до степен на стагнация или упадък. А останалият свят да върви напред, заявява професорът, призовавайки за спешно преминаване към дипломация и признаване на новите реалности.