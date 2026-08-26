26.08.2026 | 10:26

Как Тошко Йорданов се сдоби с 10 апартамента

Бившият депутат има 17 банкови сметки, самият Трифонов държи в банка 4,5 милиона евро и акции за 2 млн.

Имуществените декларации на лидерите на партии, министри и депутати разкриват интересни данни и са показателни за истинските намерения на много хора във властта, чиято цел е да се облагодетелстват от възможностите, които предоставя тя.

Заместникът на Слави Трифонов в ИТН Тошко Йорданов например, който доскоро беше депутат, е посочил, че разполага с 10 имота, притежавани от съпругата му, включително апартаменти, гаражи и магазини.

Спътницата му в живота притежава освен това 100% от дружествата „Ди Ес Ти Медия“ ЕООД и „Си Би Ел Компания“ ЕООД. На името на Йорданов се водят автомобили „Фолксваген“ и „Тойота“, кредитни карти със задължения за около 5000 евро и 17 банкови сметки в различни валути.

Преди да стане народен представител, Тошко Йорданов бе водещ сценарист в шоуто на Слави в златните години на предаването. Възнаграждението му едва ли е било малко, а Йорданов сигурно е направил успешни инвестиции в бизнес. Не е известно обаче да развива толкова мощна предприемаческа дейност, че да се сдобие с 10 апартамента и 17 банкови сметки.

По-обяснимо е богатството на неговия началник Слави Трифонов, който години наред бе шоумен №1, а и организираше мащабни и успешни концерти. Той е декларирал акции, възлизащи на внушителните над 2 млн. евро. В огромната си част тази стойност принадлежи на акциите, емитирани от „Седем-осми“ АД, а останалите от „Алт Плеър“ АД и „Сет 666“ АД. В банкови сметки Трифонов държи 4 529 135 евро. Обявил е вземания за почти 300 000 евро, а има кеш 35 000 евро.

Разполага с 3 автомобила – два мерцедеса, придобити през 2025 г., и джип Range Rover от 2024 г. От 2022 г. е собственик на къща с двор в София, има и апартамент с гараж в Плевен.

Трифонов е подал декларация и като изпълнителен директор на „Седем-осми“ АД, в която е посочил 1 060 004 лв. брутен доход от дивидент за 2025 г.

Имуществените декларации на повечето политици показват, че те се нареждат сред най-богатите хора в държавата. С безбройни имоти и внушителни авоари се оказа вътрешният министър Иван Демерджиев, не по-беден е и предходникът му Бойко Рашков. В повечето случаи къщи, апартаменти, автомобили и парцели са декларирани на името на съпругите и децата им. Излиза, че членовете на семействата но политиците до един са надарени с бизнес качества, така че да осигурят луксозен живот на фамилиите си.