11.09.2026 | 20:13

Каракачанов за „аферата“ с руски войници в Габрово: Пустите московци се оказаха украинци

Толкова за великото откритие на английските служби!

Вчера се разгоря поредният измислен „хибридно-агентурен“ сапунен сериал, при който част от българските медии, цитирайки британския вестник „Телеграф“, се възпламениха, че на военен полигон близо до Габрово българска фирма била обучавала руски войници.

Разбира се, в цялата тази истерия най-активно се включиха жълтопаветните активисти и дежурните ултралиберални глашатаи. С искане на обяснение защо и кога България е позволила руснаци да се обучават за войната в Украйна в истерията се включиха и депутати от ПП-ДБ, начело с Ивайло Мирчев – винаги готов да громи руския империализъм.

Какво показва обаче моята бърза проверка?

Първо на този полигон край Габрово от 2020 г. не е стъпвал руски гражданин.

Какво всъщност ни описва рупорът на свободното слово в. „Телеграф“?

Става въпрос за 2024 г., когато на власт бяха правоверните евроатлантически правителства на сглобката Денков/Габриел и след това служебните на Димитър Главчев.

По това време на полигона е имало група украински военнослужещи, които след лечение и възстановяване в България, са били изпратени за преподготовка.

По същото време се появява и един австралийски гражданин, който си е платил да премине индивидуална подготовка. Най-вероятно това не е случаен гражданин, а агент на австралийското или британското разузнаване.

Също така най-вероятно от него излиза тази информация, залегнала в загрижените публикации за подготовка на руски военни за бойните действия срещу Украйна в България.

Друг е въпросът колко голям експерт е бил този австралиец, който не е успял да различи украинската от руската реч. То всъщност не е и толкова трудно да се обърка предвид факта, че на 2/3 от украинците руският език е майчин, имат манталитета на руснаци и пият като руснаци.

Ето за такава руска намеса и провокация става дума.

Хубаво е и медиите, и политиците първо да правят проверка на щедро подавани отвън твърдения преди да излизат с гръмки заглавия и изказвания.

Още повече, че въпросните „московци“ са регистрирани в хотелите, в които са живели, ДАНС и МВР имат копия от техните паспорти и фактите изобщо не са трудно проверими.

Съвсем отделен е въпросът за компетентността на австралийските/британски служби.

Така че по-внимателно с напъните да се сложим да едно или друго посолство за сметка на авторитета на собствената ни държава. И нека спрем да търсим московците там, където ги няма.

Позиция на Красимир Каракачанов, председател на ВМРО