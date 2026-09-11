11.09.2026 | 13:59

ПП и ДБ: Йотова е помилвала 10 г. предсрочно наркодилър, заловен после с 5 кила кокаин

Да даде обяснение или да се оттегли от кандидатпрезидентската надпревара, призова Асен Василев

Илияна Йотова като вицепрезидент е помилвала наркодилъра Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. За това алармираха от „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ). Атанасов излязъл от затвора десет години предсрочно. След това той бил заловен с голямо количество дрога.

„Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър“, попита пред БНТ депутатът от ПП Венко Сабрутев.

Указът за помилването бил подписан от Йотова през 2022 г.

„Гръцките власти го залавят за търговия на наркотици, осъждат го, връщат го в България да си излежи 15 години присъда и вместо да лежи в затвора наркодилърът, Илияна Йотова го пуска 10 години по-рано. Мотивите са супер интересни. По публичната информация заради здравословни причини. Защото „имало нехуманно отношение“. Значи нехуманно отношение е наркодилърът да бъде в затвора, а е хуманно наркодилърът да бъде на улицата да продава смърт на нашите деца. Защото само 3 години след като е помилван този човек, той е хванат отново с 5 килограма кокаин“, каза още Сабрутев.

По-късно темата продължи и лидерът на ПП Асен Василев. Той даде извънреден брифинг в парламента, на който призова Илияна Йотова да даде обяснение за действията си или да се оттегли от президентската надпревара.

Василев обясни, че през 2025 г. Петричкия Ескобар е бил заловен с 5 кг кокаин.

„През 2022 г. с указ №119 от 5 декември г-жа Йотова помилва Петричкия Ескобар с мотиви „за здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“, посочи Василев.

Мотивите не са публични, а указът не е публикува в „Държавен вестник“, подчерта той. Въпросното застрашаващо живота състояние не пречи, по думите му, на „петричкия Ескобар“ още в началото на 2023 г. – месец, след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност, като през 2025 г. е заловен с пет килограма кокаин. Всичко това се случва без знанието на българските граждани, изтъкна Асен Василев.

Призоваваме г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала на свобода десет години по-рано наркодилър, ако не може – трябва да се оттегли от президентската надпревара незабавно, категоричен е лидерът на политическата сила.

ПП призовава и всички „почтени хора в нейния Инициативен комитет да оттеглят подписите си и подкрепата за кандидатурата ѝ“.

Темата коментира на брифинг в парламента и Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Президентът Илияна Йотова трябва да оповести мотивите за помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван отново е хванат с пет килограма кокаин. Йотова да излезе и да направи публични мотивите, с които е бил освободен въпросният наркопласьор, призова Мирчев, цитиран от БТА.

Проверка на медийни публикации през годините потвърждава изнесената от представителите на ПП и ДБ информация.