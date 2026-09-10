10.09.2026 | 10:30

Хазартна фирма опитала да подкупи Ивайло Мирчев и „Да, България“

Емисар на хазартен бос ме попита: Идва предизборна кампания. Искате ли да се появявате по телевизиите или не!? Ако искате - бъдете по-спокойни с предложенията си за хазарта, разказа депутатът

След години на тежки турбуленции в съдебната система би било странно номинирани за ВСС магистрати да не са вземали позиция срещу обслужването на олигарси и политици от страна на прокуратурата. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в ефира на “Тази сутрин” по bTV.

“Не сме водили никакви разговори с управляващите за номинациите им за нов състав на ВСС. Едва вчера научихме кои са кандидатите на управляващите и е твърде рано да ги коментираме. Добре е всички кандидати да са имали позиция срещу безобразията в съдебната система. Кандидатите на “Демократична България” Андрей Янкулов, Таня Радуловска – Мадамджиева и Емил Дечев са абсолютно безспорни в това отношение, с ясно проследима работа през годините”, подчерта Мирчев.

Политическият лидер допълни, че парламентарната група ще вземе решение относно кандидатите за ВСС на останалите политически сили едва след изслушването им. На въпрос дали очаква управляващите да се разграничат от статуквото в съдебната система Мирчев отговори, че тепърва ще стане ясно от поведението и гласуванията им.

“Когато дойде гласуването и трябва да се натисне бутона от депутатите в зала, ще видим имаме ли истинска промяна или се случва това, което Бойко Борисов предлага на Румен Радев. Не знам дали забелязвате заявката на Борисов, че е готов да предостави всички депутати на ГЕРБ на Румен Радев, за да гласуват предложения от ПБ състав на ВСС, както и подкрепата, която председателят на ГЕРБ даде за Йотова”, посочи Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” заяви, че в опит да гарантира собственото си политическо оцеляване Борисов публично хвали кандидат-президента на управляващите Илияна Йотова, а същевременно остро атакува Андрей Гюров.

“Няколко души в Инициативния комитет на Йотова са свързани с ГЕРБ – сред тях са действащ евродепутат, както и бивш народен представител и председател на парламента. По-силна подкрепа от Борисов към Йотова няма как да бъде демонстрирана”, каза още Мирчев. И допълни, че очаква Андрей Гюров да се обърне и към проевропейските избиратели на ГЕРБ.

Според Мирчев важният въпрос в момента е какво мисли електоратът на бившите управляващи и готов ли е да подкрепяи ориентираната на изток Йотова, която действа като политически придатък на кабинета “Радев”.

“Речта на Йотова много приличаше на представа за бъдещето и едно трето полувреме между двете полувремена на Румен Радев. Този мач вече сме го гледали и той няма да свърши добре. Лошото е, че свършва на изток”, предупреди Мирчев.

Народният представител подчерта законодателната инициатива на “Демократична България” за пълна забрана за рекламата на хазарт – тема, по която формацията е активна от 2018-а година насам. Той разкри, че през годините различни хазартни босове безуспешно са се опитвали да оказват натиск върху ДБ да се откаже от битката си срещу рекламата на хазарт.

“Това е епидемия, която трябва да спре. В момента над 80% от билбордовете рекламират хазарт. Когато попитахме НАП защо не извършват контролират, както е по закон, отговорът им беше, че не могат”, заключи Мирчев.