20.10.2026 | 12:49

Ким Чен Ун е в кома след мозъчен кръвоизлив?

Китайски дисидент дори твърди, че лидерът е починал след спешно лечение в Пекин и сестра му е поела властта, но няма доказателства за нито едно от тези твърдения

Ким Чен Ун е изпаднал в кома след тежък мозъчен кръвоизлив, а според още по-драматични твърдения дори е починал. Такива слухове обикалят световните медии и социалните мрежи през последните дни, предизвиквайки въпроси за здравето и бъдещето на севернокорейския лидер. Информацията обаче остава непотвърдена, а на 20 октомври държавните медии в Пхенян публикуваха снимки на Ким, които се твърди че са актуални.

Според британския таблоид The Sun севернокорейският ръководител е получил сериозен мозъчен кръвоизлив и е бил транспортиран по спешност в Китай. Разпространява се версията, че той е настанен в болницата към Медицинския колеж „Пекин Юниън“, тъй като медицинските възможности в Пхенян не били достатъчни за лечението му.

Слуховете за смъртта на Ким тръгват от публикации в социалната мрежа X, свързвани с китайския дисидент Уанджун Се, който живее в Съединените щати. Той твърди, че на 17 октомври китайски лекари пристигнали в Северна Корея, за да окажат помощ на лидера, след което било взето решение за преместването му в Пекин. Според неговата версия Ким е починал, а тялото му е върнато тайно в страната. Се твърди още, че властта вече се намира в ръцете на сестрата на лидера Ким Йо Чен. Нито едно от тези твърдения не е подкрепено с проверими доказателства.

Специализираното издание NK News отбелязва, че непотвърдените съобщения са били разпространени първоначално от профили в социалните мрежи, след което са намерили място в чуждестранни таблоиди. Според южнокорейски медии няма достоверна информация за настъпила смърт, сериозна здравословна криза или прехвърляне на управлението към друг член на семейството.

Това не е първият случай, при който липсата на публични прояви на севернокорейския лидер предизвиква спекулации. През 2020 година подобни твърдения за тежко заболяване и смърт се разпространиха, преди Ким отново да се появи пред камерите. Строго контролираният информационен поток от Пхенян затруднява независимата проверка на сведенията за здравословното състояние на ръководството.

Отделен интерес предизвиква въпросът кой би поел властта при действителна смяна на управлението. Сестрата на Ким, Ким Йо Чен, има значителна роля в държавното ръководство и често прави официални изявления по външнополитически и военни въпроси. Дъщерята на севернокорейския лидер също все по-често присъства на важни държавни събития. Въпреки това няма официално обявен наследник и не съществува потвърждение, че се подготвя непосредствено предаване на властта.