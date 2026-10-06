06.10.2026 | 13:50

Охранител на Йотова и Радев преби жена си, МВР го арестува

Алексей Пашовски – Альошата е задържан в района на столично 6-то РУП

Снощи под района на 6 -то РУП в София, за побой над жена си, e задържан ръководен служител от Националната служба за охрана (НСО)!

Същият е началник на постовата охрана по местоживеене на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев, тоест на резиденция „Бояна“. Името на служителя е Алексей Пашовски – Альошата, съобщи Bird.bg. Пашовски е изключително близък до генерал Емил Тонев.

По закон 6 – то РУП трябва да уведоми в спешен порядък Военна прокуратура в София.

Съпругата се оплакала, че при семеен скандал Пашовски я заплашил, че ще я унищожи и убие. Изрично посочила, че не я е удрял. По неофициална информация двамата са в тежък развод.

От НСО потвърдиха, че е имало задържан техен служител, а случаят е докладван на Военна прокуратура. След доклад на случая оттам не са му повдигнали обвинение поради липса на престъпление, а мъжът е освободен.