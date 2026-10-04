04.10.2026 | 18:08

Любовницата на Илиян Филипов се сблъскала с въоръжения му убиец минути преди престъплението

Людмил Райчева се засякла с убиеца на третия етаж в жилищната сграда

Първото лице, намерило трупа на бизнесмена Илиян Филипов, е 30-годишната Людмила Райчева, с която той е поддържал близки отношения. Това стана ясно в съдебната зала от думите на съдия Петко Минев, който остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството.

Час преди престъплението Райчева се прибрала в жилището си. На петия етаж тя се засякла с маскиран мъж с качулка, който държал пистолет. Жената веднага се обадила на Филипов, който бил наблизо. Въпреки предупрежденията ѝ, той влязъл в сградата. Според представените в съда данни от камерите, в 1,01 часа е запечатано пристигането на пострадалия. По данни на съдията, Райчева чула изстрел, слязла на първия етаж и открила Филипов окървавен.

Маршрутът на извършителя е проследен детайлно чрез видеокамери, стана ясно още в залата. Съдия Минев посочи, че между 1,18 и 1,20 часа мъжът е заснет да слиза от автомобил, преоблечен, и на два пъти да изхвърля вещи в контейнери, включително бели маратонки. По-късно обувките са намерени, след като друг мъж ги извадил от кофата и ги продал за 2 евро на квартален вулканизатор, като грайферът им съвпада напълно със следите, оставени на местопрестъплението.

Според съда, на един от записите извършителят е без маска и е разпознат от криминалисти като Славчо Мегеров. Съдия Минев подчерта, че е налице верига от взаимно допълващи се косвени доказателства, които обосновават задържането. Относно мотива, магистратът обясни, че свидетели посочват неуредени финансови отношения между Мегеров и Филипов, свързани с нерегламентирани спортни залагания, като споровете датират отпреди 10 дни до две седмици.

Фаталната хроника, заснета от камерите:

– 00.34 ч. маскираният влязъл във входа на сградата, където станало убийството.

– 00,45 ч. камерите заснели как джип паркира пред кооперацията на жената.

– 00.46 ч. се вижда как Райчева влиза във входа.

– 00,47 ч. камерата заснела как маскираният мъж излиза от сградата.

Около 15 минути излезлият изчакал отстрани в тъмната страна на кооперацията.

– 01.01 ч. се забелязват фаровете на колата на Илиян Филипов.

– 01,03 ч. Филипов излиза от колата и влиза във входа на сградата. В същата минута скрилият се килър се затичал бързо към входа и влязъл след него. Чул се един изстрел.

– 01.04 ч. убиецът излиза и бяга към „Пещерско шосе”. Пресякъл булеварда и се качил в червеното „Пежо“. Минал последователно през булевардите “Пещерско шосе”, “Копривщица”, “Марица”, “България”.

След това на ул. “Седянка” камера заснела вече как се е преоблякъл с други дрехи – тъмна тениска, тъмни къси панталони. Изхвърлил бели маратонки, след това дрехи. Качил се в „Пежо“-то и стигнал с него до ул. „Колю Фичето“, където паркирал. Там живее сестра му.

След като оставил колата на сестра си, Мегеров е заснет на камера вече без качулка, установено е, че е с гола глава, като и на двата крака се виждат татуировки

След това продължил в междублоковото пространство.

При прелед на записите от камерите по-старите пловдивски криминалисти разпознали лицето от криминалния контингент – Славчо Мегеров.

Людмила Райчева също разпознала силуета на извършителя.

След като са прегледани справки от няколко камери, става ясно, че Мегеров кара черно „Ауди“. От камерите на АПИ се вижда, че към 18 часа колата му е регистрирана на излизането от София. Час и половина след това има запис на същия автомобил при влизане в Пловдив.

Към 01.52 часа е регистриран обратен маршрут – излизане от Пловдив, а в 02.53 часа е влязъл в София.

По хрониката на камерите излиза, че 48 минути след убийството Мегеров е излязъл от Пловдив и е изпреварил полицейската блокада.

На следващия ден, след като постъпила цялата тази информация, са предприети издирвателни мероприятия за червеното „Пежо“ с черен покрив. Колата била открита до адреса на сестра му. Предприети са действия по изземване на автомобила. Сестрата заявила, че не е давала ключовете на никого, и не знае Мегеров да е карал колата ѝ.

При щателния оглед на пежото са открити дактилоскопски следи. Вдясно от шофьорското място имало бутилка минерална вода. Както по волана, така и по шишето да установени следи от Мегеров.

Същата камера на ул. “Седянка” заснела как към 09.00 часа, няколко часа след убийството, човек претърсва контейнера, вероятно клошар, и намира маратонките, изхвърлени от Мегеров. После ги продава на друг от квартала срещу две евро. Грайферът на тези маратонки е доста сходен с оставените следи на местопроизшествието. Такива следи от грайфери са заснети както от един от горните етажи над партера, така и от страничното място до сградата, където извършителят изчакал 15 минути.