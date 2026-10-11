11.10.2026 | 17:28

Тъпота, безродие, национално предателство: Подарили сме на гърците и мощехранителница със Св. Климент и Св. Наум

Цар Самуил няма да ви прости, пише журналистът и историк Горан Благоев

Историкът и журналист Горан Благоев, който бе водещ на предаването „Вяра и общество“ обвини в национално предателство правителството на Румен Радев заради още един от предметите, които страната ни е предала на Гърция, за да получи костите на цар Самуил.

Става дума за мощехранителницата от манастира „Свети Наум“ с изображение на Св. Климент и Св. Наум Охридски.

„Тази ценност също няма нищо общо, нито с Драма, нито със Сяр, нито с който и да било манастир или град в Гърция. Такова престъпление към подвига на българските учени от Първата световна война, които събираха ценности от българското землище, за да останат България, такова престъпление към националната ни памет досега малцина са си позволявали – като например комунистите, които харизаха костите на Гоце Делчев на Титова Македония“, пише Благоев във фейсбук профила си.

Ето и цялата му публикация:

ТЪПОТА И БЕЗРОДИЕ!

Оказва се, че министъра на културата Евтим Милошев и Директорката на НИМ са харизали на Гърция още една ценност от Охрид – освен мощехранителницата на Св. Матрона Константинополска от охридската църква „Св. Богородица Перивлепта“ във Византийския музей на Солун е и мощехранителницата от манастира „Свети Наум“ с изображение на Св. Климент и Св. Наум Охридски. Тази ценност също няма нищо общо, нито с Драма, нито със Сяр, нито с който и да било манастир или град в Гърция. Такова престъпление към подвига на българските учени от Първата световна война, които събираха ценности от българското землище, за да останат България, такова престъпление към националната ни памет досега малцина са си позволявали – като например комунистите, които харизаха костите на Гоце Делчев на Титова Македония.

За благодарност Радев сега подготвя ордени за безхаберниците, които легално изнесоха от България ценности, които нямат нищо общо с Гърция.

След такъв гаф министъра на културата и шефката на НИМ, която отдавна е в пенсионна възраст, трябва да си отидат. И никога повече да не се докосват до такива постове.

Прокуратурата също трябва да се намеси.

Скандалът е тотален. Българската политическа тъпота създаде още една хранителна среда за северно-македонския антибългаризъм.

Цар Самуил няма да им го прости.

Кой всъщност разделя българската нация?