02.10.2026 | 9:32

Версия за разстрела на Илиян Филипов: Убийство с мирис на кокаин

Камионите му хващани с дрога и бежанци във Франция и Италия

Ключовият играч в транспортния бизнес у нас и собственик на една от най-големите компании ПИМК – Илия Филипов, бе разстрелян в нощта срещу сряда в Пловдив. Убийството е станало в негов имот до затворен комплекс „Орхидея“ около 1 часа. По неофициална информация жена е подала сигнал на 112.

Стрелецът е заснет от охранителните камери – висок мъж с качулка, промъкващ се между кооперации в кв. „Христо Смирненски“ минути след смъртта на бизнесмена. На кадрите се вижда силуетът на човек в гръб да напуска зоната точно около бул. „Пещерско шосе“ 140, в непосредствена близост до мястото, където е смъртоносно прострелян Филипов. По непотвърдена информация – с един изстрел в главата. Минути след покушението целият Пловдив почерня от полиция. Градът бе блокиран с цел предотвратяване на бягството на извършителя, но в рамките на изминалия ден такъв не бе установен и задържан. От полицията и прокуратурата не потвърдиха и за свидетели.

Дялове

53-годишният бизнесмен е собственик на „ПИМПК холдинг груп“ – една от най-големите компании за автомобилен транспорт у нас. Филипов държи и голям дял от железопътния транспорт чрез „ПИМК рейл холдинг“, а през последните години навлезе активно и в строителния бизнес с „ПИМК билд“. Един от големите проекти, изпълнявани от компанията, е изграждането на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Собственик е и на ФК „Ботев“ (Пловдив).

Интереси

Филипов има разнопосочни интереси и води битки на различни фронтове. Пловдивски медии припомнят публичния му конфликт с друг пловдивски бизнесмеfн – Иван Петлешков. Филипов обвини Петлешков, че има нерегламентирано влияние в Пловдив, като твърдеше, че той „контролира местната полиция“ и упражнява скрито влияние върху общината и кмета на града. Приживе Филипов твърдеше в своя официална позиция, че има информация и е подал сигнал за готвено срещу него покушение.

Тогава той обяви също, че подозира за това собственика на частната охранителна фирма „Трафик Сот“ и други бизнеси под тепетата Иван Петлешков. Освен българската връзка, по която разследването работи обаче, има и международна. Тя е свързана с наркоканали, по-конкретно с кокаин, контрабанда на акцизни стоки и с трафик на бежанци.

Схемата

Става дума за задържания на 10 октомври 2025 г. ТИР с близо 180 кг кокаин в Бордо, Франция. Дни след задържането му полиция претърси част от представителството на ПИМК на „Рогошко шосе“, където се намира и фирмата „Некст логистик“, също свързана с Филипов. Френските власти спряха 148 пакета с кока на стойност 11 млн. евро. Разследването установи, че стоката в българския камион е била натоварена в Испания и е пътувала за Германия. 50-годишният български тираджия Ивайло Петров беше задържан и осъден, а кокаинът се оказа, че е пристигнал от Мексико под контрола на картела „Синалоа“. Това бе видно и по логото на пакетите – Cоdigo 1530. На унгарско-италианската граница през декември 2025 г. пък бе спипан камион, превозващ уж „изолационни материали“, а зад специално изграден стиропор властите откриха 18 бежанци – ирански и иракски кюрди. Хората бяха натъпкани в нечовешки условия и така превозвани от границата с България. Българският шофьор бе задържан. Тогава разследване на италианските медии (като Corriere della Sera и La Repubblica) и италианската Финансова полиция (Guardia di Finanza) посочиха мащабна схема за трафик на мигранти с камиони, свързани с България.

Мигрантите първоначално са превозвани с по-малки коли през Балканите, след което са прехвърляни в тирове за финалния етап от транспортирането им към Италия. Каналът е използвал фалшиви документи, крадени превозни средства и фирми паравани за регистрация на транспортните средства

Контрабанда

Контрабанда се крие и зад спора между Петлешков и Филипов. В официална позиция ПИМК свърза Петлешков и с нощния клуб „Бушидо“, а оттам бе направена препратка към друг голям публичен скандал, за който яснота хвърли именно позицията на дружеството на Филипов. „Хванаха служители на „Бушидо“ да товарят и разтоварват контрабандните кашони. Но това беше услужливо премълчано – и от медиите, и от полицията“, се казваше в позицията на дружеството, припомняйки за заловените контрабандни цигари до Пловдив – 3000 мастербокса на стойност 7,5 млн. лева. В позицията се уточняваше, че „всички контрабандни канали“ в Пловдив се случват с одобрението лично на Петлешков. След избухналия скандал между двамата пловдивски бизнесмени гражданско движение БОЕЦ огласи информация, която се превърна в огромен политически скандал по времето, когато вътрешен министър беше Даниел Митов.

От нея стана ясно, че по време на акцията е имало опит действията на полицията да бъдат спрени от началници в МВР. Наред с връзката между Филипов и Петлешков, в публичното пространство е известна и връзка с настоящия вътрешен министър и тогавашен пловдивски адвокат Иван Демерджиев. При акцията в офисите на ПИМК през март 2025 г. Демерджиев присъства на място заедно с Филипов и е представен като консултант на дружеството.

Иван Петлешков: Пред смъртта споровете губят значение

Иван Петлешков изрази съболезнования към семейството и близките на Илиян Филипов. „Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия“, заяви той във фейсбук профила си. Петлешков призова медиите и политиците „да проявят отговорност и да не използват смъртта за спекулации“, включително чрез публикация на Филипов отпреди повече от година, насочена срещу него. Той посочи, че заради публикацията е завел дело, а преди седмица Районният съд в Пловдив е осъдил Филипов за клевета. „В този тежък момент не желая да връщам старите спорове“, каза Петлешков, но добави, че няма да допусне името му да бъде въвличано в спекулации. Той призова МВР и прокуратурата да изяснят смъртта и да установят всички отговорни.

С техникум по механотехника: Изгражда империя от зрънчо с играчка до 2000 камиона

Обикновен, земен човек, който с механотехникум и опит като таксиджия прави пробив на пазара на снакс с играчка и израства до най-големия транспортен бос у нас.

Това е легендата, която с годините се е изградила около убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов.

Зора

Роден през 1973 г., още като тийнейджър по соца прави впечатление с интереса си към механиката около тракторите в ТКЗС-то в кукленското село Добралък. Завършва механотехникума в Пловдив, а съучениците му го помнят като идеен и силно амбициран за успех в живота младеж. След техникума в зората на пазарната икономика се бори за хляба си като шофьор на такси. Някъде в този момент завързват партньорство с Пенко Несторов, който до смъртта му остава негов съдружник, а междувременно и шурей, след като Филипов се жени за сестра му. Макар и винаги на заден план и избягващ медийното внимание, Несторов се счита за двигателят на успеха на ПИМК, работохолик, прилагащ на практика амбициозните идеи на Филипов.

Пробив

Пробивът на двамата се свързва с идеята да произвеждат снаксове и зрънчовци в края на 90-те години в изоставен цех. В свои интервюта Филипов разказва как бизнесът потръгнал, а търсенето избухнало, след като започнали да слагат детски играчки в пакетите. По думите му пазарът у нас им отеснял и започнали да изнасят в чужбина. Нямало обаче кой да транспортира снаксовете им. Били все още дребни риби, а големите превозвачи предлагали убийствени цени на такива. Затова с Несторов купили камион на старо, с който да си свършат работата. След време камионите станали два, три… и така, докато малко по малко ПИМК изцяло се превърнала в шосеен тежкотоварен превозвач. Успехът на компанията се дължи на добре изградени връзки с турски товародатели, на които предлагат конкурентни цени и по-бърз превоз в рамките на ЕС. Броят на тировете расте, а с времето започват да купуват и цистерни и хладилни камиони.

Водещ

Към 2013 г. фирмата е вече водещ превозвач у нас, а Филипов се изявява като активен борец за правата на българския бранш в момент, в който конкуренцията от Западна Европа натиска Еврокомисията за мерки срещу източните фирми, които я пристискат с ниски заплати и осигуровки за шофьорите. През 2015 г. ПИМК нaвлиза и на товарния жп пазар, като бързо се изкачва до водещ играч, конкуриращ „Булмаркет“ и „Дойч Бан Карго“. Печели и концесията на интермодалния „тир-влак“ терминал в Пловдив.

Развива се и в строителството, като печели концесии за кариери за пясък и скални материали. Бързо се разраства и в жилищното строителство с десетки жилищни блокове в Пловдив, но и мащабен жилищен проект зад жп гарата в София. Капакът е и огромният скок в обществения авторитет на местно ниво, след строителството на Колежа и спасяването на „Ботев“ от фалит.

Браншът: Изгубихме лидер

Вчера Несторов цял ден не вдигаше телефона си, а колеги от транспортния бранш предпочетоха да не коментират случилото се. Всички обаче бяха категорични, че убийството не е дело на превозвач конкурент, тъй като Филипов е бил уважаван член на общността. „Не желая да коментирам. Загубих прекрасен колега и приятел“, обобщи емоциите си шефът на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев пред „Телеграф“. По думите му Филипов е бил емблематична фигура за българския автомобилен транспорт. „Той беше предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене. Думата му имаше тежест и оставя трайна следа в сектора“, добави още Арабаджиев.