22.11.2025 | 10:28

Кои сирена са опасни за сърцето?

Експерти предупреждават, че някои видове сирена могат да повишат риска от инфаркт и високо кръвно налягане

За мнозина сиренето е основен продукт в менюто – винаги присъства в хладилника и се консумира ежедневно. Въпреки че се смята за полезно, не всички сирена имат еднакво въздействие върху организма.

Различните видове се различават по съдържание на мазнини, сол и хранителна стойност, а някои от тях могат да бъдат дори вредни за здравето на сърцето, пише zdrave.to.

Здравословни ли са сирената и как влияят на организма

Ползите от сиренето зависят от неговия вид, количеството, което консумираме, и храните, с които го комбинираме. Специалистите предупреждават, че редовната употреба на сирена с високо съдържание на мазнини може да повиши нивата на т.нар. „лош“ LDL холестерол, който увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, инфаркт и инсулт.

Основната причина за това е високото съдържание на наситени мазнини. Препоръката на диетолозите е те да не надвишават 6% от дневния калориен прием – при режим от 2000 калории това означава не повече от 13 грама наситени мазнини дневно.

Въпреки потенциалните рискове, сирената са и ценен източник на полезни вещества – белтъчини, въглехидрати, калций, витамини А и В12. Те осигуряват енергия и подпомагат здравината на костите.

Кои сирена вредят на сърцето

Най-рискови са твърдите, пълномаслени и преработени сирена, богати на мазнини и сол – като чедър, пармезан и маскарпоне. Те могат да повишат кръвното налягане и холестерола, натоварвайки сърдечно-съдовата система.

По-здравословни алтернативи са моцарела, рикота и котидж, които съдържат по-малко мазнини и натрий. Те са подходящ избор за хора, стремящи се към балансирано хранене и добро сърдечно здраве.

Комбиниране и умереност – ключът към баланс

Важно е не само какво сирене ядем, но и с какво го съчетаваме. Консумацията му с пълнозърнести продукти, плодове или зеленчуци помага да се постигне по-здравословен баланс в диетата.

Заключението на специалистите е ясно – сиренето не е враг на здравето, ако се избира внимателно, консумира умерено и се комбинира с полезни храни. Но висококалоричните и солени сирена е по-добре да остават само за специални поводи.