25.11.2025 | 20:11

Кой уби Даниел в Казанлък? Полицаите, обвинени за смъртта му, прехвърлят вината един на друг

Съдът прекрати делото и го върна на прокурора. Отстрани адвокатите и на двамата

Апелативен съд – Пловдив потвърди определението на Окръжен съд – Стара Загора от 24 октомври, с което делото срещу двама полицаи от РУ–Казанлък е върнато на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Двамата служители на реда са обвинени за смъртта на задържания Даниел Кискинов, пише БНТ.

Случаят е от 26 февруари тази година, когато след подаден сигнал за кражба на велосипед 47-годишният мъж е задържан в дома си. Според обвинението той е бил пребит от полицаите, като вследствие на нанесените удари е получил тежки гръдно-коремни травми и по-късно е починал в болница.

Първо Окръжният съд – Стара Загора прекратява съдебното производство и връща делото на прокуратурата. Сега Пловдивският апелативен съд потвърждава този подход, след като установява, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на правата на подсъдимите.

И двамата полицаи първоначално са били разпитани като свидетели, като на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати. След като впоследствие са привлечени като обвиняеми, те избират защитна линия, при която всеки твърди, че ударите е нанасял само другият. Това противоречие в обясненията показва, че интересите им са противоречиви.

Оттук съдът прави извода, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да бъдат защитници на който и да е от тях – именно заради конфликт на интереси. Понеже адвокатите не са си направили отвод, Апелативният съд указва на прокурора да предприеме това и да разпореди повторение на извършените с тяхно участие процесуални действия.

Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.