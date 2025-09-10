10.09.2025 | 17:48

Кошлуков заплашва СЕМ с полицията, прокуратурата и ЧСИ

Настоява незабавно да прекратят конкурса за нов шеф на БНТ, която той оглавява 3 години след края на мандата си

Директорът на БНТ с изтекъл мандат Емил Кошлуков заплашва членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ), че ако незабавно не прекратят обявения конкурс за нов директор на телевизията, ще им изпрати полицията, прокуратурата и частен съдебен изпълнител. Кошлуков настоява и за индивидуални глоби за членовете на регулатора. В момента председател на СЕМ е Симона Велева, комисари са – Пролет Велкова, Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, Къдрина Къдринова.

Това става ясно от постъпило на 9 септември в регулатора писмо, подписано от директора на БНТ. Председателя му Симона Велева определи писмото като „заплашително“. На заседанието си СЕМ излезе с изрична декларация срещу „натиска“, който има в писмото. Декларацията не бе подкрепена единствено от Галина Георгиева, излъчена от квотата на ГЕРБ.

Кошлуков управлява държавната телевизия благодарение на съдебни маневри и процедури, разиграващи в негова полза, вече трета година след изтичането на мандата му.

В писмото си той настоява СЕМ да се съобрази с решение на Апелативния съд – София област от 1 август, който отсъди, че течащият в момента нов конкурс на СЕМ за избор на директор на БНТ трябва да бъде прекратен. Съдът реши, че СЕМ няма право да прекрати предварително затлачилата се от 2022 г. насам заради съдебни дела процедурата за избор на генерален директор на БНТ, в която участва и самия Кошлуков.

По новия конкурс на СЕМ за генерален директор на БНТ може да се кандидатства до петък, 12 септември. Това е крайният срок, а сайтът Mediapool твърд, че че медийният регулатор няма намерение да прекрати конкурса.

Какво пише Кошлуков на СЕМ

В писмото си до СЕМ Кошлуков пише, че, ако регулаторът не изпълни влезлия в сила съдебен акт, „ще сезира органите на полицията за изпълнение на разпореждането“ и „ще сезира органите на прокуратурата във връзка с неизпълнение на влезлия в сила съдебен акт“.

Освен това се заканва да сезира частен съдебен изпълнител, „за принудително изпълнение на съдебния акт, в който случай на всеки от членовете на СЕМ ще бъдат налагани глоби, които не се заплащат от бюджета на органа, а от съответните членове на органа“.

Кошлуков освен това предупреждава, че ще сезира Съда за налагане на наказание за неизпъление на влезлите му в сила актове по реда на АПК, в който случай отново глобите се налагат на комисарите в регулатора, а не от бюджета на СЕМ.

„Необяснимо е за мен Емил Кошлуков, който е 3 години начело на БНТ извън мандат, как черпи увереност да ни заплашва така императивно с МВР и Министерството на правосъдието“, каза Габриела Наплатанова, комисар в СЕМ.