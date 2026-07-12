12.07.2026 | 20:19

Кози вилнеят между гробовете в Монтана (снимки)

Кадри от гробищния парк предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи

Цветята, засадени в памет на починали близки, изчезват. Кози спокойно се разхождат между гробовете, пасат растенията и преминават през местата, където хората идват, за да отдадат почит. Кадри от гробищния парк в Монтана предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи.

Сигналът е публикуван от Aneta Parvanova, която показва как няколко кози се движат свободно между гробните места. Според нея именно те унищожават цветята, които хората засаждат върху гробовете на своите близки.

„Ако се чудите защо цветята, които садите на гробовете на вашите близки ги няма…“, пише тя, като отправя критики и към поддръжката на гробищния парк.

Под публикацията десетки жители на Монтана твърдят, че това не е изолиран случай. Общото настроение е, че проблемът съществува от години, а реакция така и няма. Хората разказват, че козите редовно влизат в гробищния парк, унищожават цветя, тъпчат гробовете и създават риск да нанесат щети и по паметници и надгробни плочи. Според мнозина най-притеснителното е, че въпреки многобройните сигнали никой не поема отговорност и не предприема трайно решение.

В коментарите мнозина настояват собственикът на животните да бъде установен и санкциониран, а общината и ръководството на гробищния парк да осигурят контрол, така че подобни сцени да не се повтарят.

Гробищният парк е място за памет, а не за паша. И когато местните хора твърдят, че подобни гледки се повтарят от години, въпросът вече не е защо липсват цветята, а защо липсва решение.

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