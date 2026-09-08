08.09.2026 | 12:11

Край на драмата: ГЕРБ няма да издигне кандидат-президент

Решение е взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес

ГЕРБ няма да участва в президентските избори с издигнат от партията кандидат. Това е решението на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, както се разбра от позиция, публикувана на партийната Фейсбук страница, ден преди да изтече срокът за регистрация на партии и коалиции за вота. Не се казва дали герберите биха застанали зад друг кандидат.

„Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов“, лаконично се посочва в съобщението.

Ако ГЕРБ пропусне тези избори, това ще е първият случай, в който партията не се състезава за контрола върху „Дондуков“ 2. В последните два вота – през 2016 г. и 2021 г., кандидатите на Бойко Борисов претърпяха загуби срещу Румен Радев. А сега претендент за поста е доскорошният вицепрезидент на Радев Илияна Йотова, срещу която изглежда герберите нямат желание да се изправят, след като управляващата „Прогресивна България“ я подкрепи.

Какво мисли партийният лидер

Преди два дни Борисов обясни , че в ГЕРБ се провежда вътрешно допитване по темата. Засега не е известно какви са резултатите от него и дали те са повлияли върху решението на партийното ръководство.

В изявлението си Борисов беше казал, че „времето на партийните кандидати изтече“, тъй като партиите „с битките си направиха „партия“ мръсна дума“. Той открито се обяви против издигането на собствен кандидат. „В ГЕРБ има голямо желание партията да издигне кандидат за президент. Но аз съм мъдър и далновиден. Ако издигнем кандидат, ще направим най-голямата услуга на г-жа Илияна Йотова“, каза Борисов, цитиран от партийния пресцентър.