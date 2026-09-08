08.09.2026 | 11:00

Лимузини за 10 млн. евро изчезнаха от автокъщата на мутрите „Капитолия“ ден преди да я запечатат и да запорират сметките й

Роднините на убития мафиот Фатик най-накрая започнаха да губят съдебните дела за заграбения терен в Борисовата градина

Дни преди официалното решение на Столична община да запечата скандалната автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина, десетки луксозни лимузини, скъпи джипове и спортни автомобили мистериозно изчезнаха от обекта без следа, твърди столичен таблоид.

Настоящият кмет Васил Терзиев постигна изключително сериозен и дългоочакван успех в дългогодишната съдебна битка за пълното освобождаване на този апетитен общински терен, който се простира на голяма площ. Върху самия имот в миналото бяха изградени масивни търговски конструкции и метални навеси без никакви законни строителни разрешителни документи от компетентните институции, което предизвика сериозно обществено недоволство през годините.

През 90-те години на миналия век този обект бе завзет неправомерно по време на управлението на тогавашния кмет и дълго време обслужваше престъпния подземен свят в столицата. След внезапната смърт на Салех Асил и свързаните с него преки наследници Райя Асил, Жоржет Асил, Ясмин Асил и Албена Георгиева Минкин-Асил, скандалната фирма постепенно загуби своите позиции в бизнеса. Компетентният български съд допусна обезпечаване на официален съдебен иск за неправомерно и незаконно ползване на общинското място, с което окончателно спря търговската дейност на дружеството и наложи сериозни парични задължения.

Сега столичната община пое пълен и категоричен контрол над целия терен, а всички незаконни постройки ще бъдат съборени до основи от администрацията. Местната управа планира дългоочакваното изграждане на нов модерен парк на освободеното пространство, за да се възстанови оригиналният облик на защитената територия. Цялото зелено пространство в този столичен район ще бъде напълно върнато на гражданите завинаги, след като институциите успяха да преодолеят всички административни пречки и непрестанни съдебни обжалвания.