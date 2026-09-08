08.09.2026 | 14:06

Дизелът в България гони 1.90 евро

Очакванията са поскъпването на продължи и следващата седмица

Цената на дизела по бензиностанциите достигна средно 1,85 евро за литър днес и още следващата седмица може да видим нива от 1,90 до 1,95 евро. Това прогнозира пред БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Според него ситуацията в Близкия изток и блокирания Ормузки проток не само, че не се нормализира, но дори се задълбочава. Има недостиг на определени нефтопродукти и затова очакванията са цените на горивата да продължат да се вдигат.

В последните дни поскъпването на горивата е с близо с 6-7 цента на бензините и дизела. Днес средната цена на най-масовия А95 е 1.61 евро за литър.

„Ако ситуацията с Ормуз продължава по същия начин и ако има по-голямо търсене на дизел от очакваното, е напълно възможно дизелът да достигне до 2 евро за литър“, прогнозира и Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията пред бТВ.

Най-силно растат цените на дизела и керосина заради засиленото им търсене. До преди войната в Близкия изток пазарите са осигурявали необходимите количества с внос от Ормузкия проток и сега този внос е прекъснат. В същото време рафинериите не могат просто да увеличат производството на дизел, без това да се отрази на останалите нефтопродукти.

„Нефт има достатъчно, но няма достатъчно рафиниращи мощности в световен мащаб, запасите са на много ниски нива и ще отнеме доста време, докато се възстанови тази ситуация. Рафинерите работят на непълен капацитет почти в цял свят“, коментира Димитър Хаджидимитров.

Според него причината за недостига е нежеланието на компаниите да поемат големи ценови рискове при покупката на суров петрол.

„Никой не иска да поема риска да купува скъп нефт, който ще се реализира след 3 месеца и цената да бъде съвсем различна. А повечето рафинерии купуват нефт днес и го получават след 3 месеца. И никой не поема риска да пълни складовете, за да не продава на загуба. Дори имаме примери в България, където компании доста трудно се справиха с рязкото покачване и рязкото спадане на цените на петрола. Така че в момента никой не желае да купува скъпо“, коментира Хаджидимитров.

Сред малкото положителни сигнали от последната седмица е спадът на потреблението на бензин в Китай с 9% за година, коментира още Хаджидимитров. Това все още не е оказало достатъчно силно влияние върху пазара, за да доведе до по-съществено поевтиняване. В България разликата между цените на различните търговци в момента е сравнително малка и е в рамките на 6-7 цента за литър.