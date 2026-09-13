Крум Зарков твърдо зад Йотова: Ама да мре ли помилваният Ескобар?! (видео)

Лидерът на БСП Крум Зарков, който подкрепя кандидатурата на президентката Илияна Йотова за нов мандат, се възмути пред бТВ, че се прави скандал от помилването на Огнян Атанасов – българския Ескобар, от Йотова.

„Първо това е много стар случай. Знам го много добре. От 2022 г. е Опитаха се да го припотоплят заради Румен Радев, после за Илияна Йотова. Сега е третият път. Нещата са пределно ясни. Става дума за момент, както пред всеки вицепрезидент се поставя казус за помилване. Трябва да знаем, че политиката по помилване, водена от г-жа Йотова, е била винаги рестриктивна.“, заяви Зарков.

„В България би било невъзможно, както се случи в САЩ, президентът да помилва сина си. (Има предвид Джо Байдън и Хънтър Байдън, бел. ред). В България всички помилвания са по здравословни причини. Такъв е и този случай. Един човек е осъден за наркотрафик. Неговата вина не подлежи на съмнение. Неговият казус е поставен на масата пред вицепрезидента със становище от експертна комисия, което казва, че неговото здравословно състояние е несъвместимо с престоя му в затвора. Казано по друг начин, ако остане там, ще умре. И аз се чудя тези, които атакуват сега г-жа Йотова, ако бяха на нейното място, какво щяха да направят. Да мре?!“, запита риторично лидерът на БСП.

„След което това действие има своето развитие. Действията на този човек след това не могат да се превръщат във въпроси към г-жа Йотова. Въпросите за помилване е добре да бъдат сериозно дебатирани, а не да се третират по такъв елементарен начин. Това да е за жълти вестници разбирам, но да се вкара в парламента е друго нещо. Очернящите кампании по дефиниция не проработват. Освен че свалят от авторитета на самите институции. В парламента преди години имаше комисия за помилванията на г-н Ангел Марин, до нищо не се стигна, защото това са страшно деликатни теми. И да кръстиш този човек Ескобар, за да привлечеш внимание, е елементарен похват.“, заключи Крум Зарков.

Огнян Атанасов е осъден в Гърция на 15 години затвор за наркотрафик. Гърция го връща в България да излежи присъдата си. Когато остават 10 години от присъдата, през 2022 г. вицепрезидентката Йотова го помилва, защото бил в тежко здравословно състояние. Всъщност той е осъде през 2019 г., върнат е да излежава присъдата си в България, но още през 2020 г. изпълнението е прекъснато заради здравословното му състояние, а през 2022 г. Йотова го помилва.

През февруари 2025 г. Атанасов е заловен с 5 килограма кокаин. Апелативният съд в София, който изменя мярката за неотклонение на Огнян Атанасов от “задържане под стража” в “домашен арест”. Не е известно какво се случва с делото по-нататък и къде е Атанасов сега.