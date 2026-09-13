13.09.2026 | 9:31

Пастрокът на Николай Калушев: Синът ми е брутално убит!

"По-гадна мръсотия няма! Скапана държава! Всичко се манипулира!", категоричен е Николай Майсторов

Ивайло Калушев с майка си Стела Майсторова

Убиха ги жестоко тези хора! Това продължава да твърди 7 месеца след случая „Петрохан“ пастрокът на Ивайло Калушев – Николай Майсторов. Известният художник даде да се разбере, че по-скоро очаква нова порция скалъпени версии, отколкото истината за разследването.

„Още не били изследвали до края и затова не съобщават нищо. И ние нищо не знаем“, категоричен е Майсторов. Той отбеляза, че на близките не са представени никакви заключения от готовите експертизи. Наскоро от Окръжната прокуратура – София, съобщиха, че вещите лица по делото „Петрохан-Околчица“ са им представили заключение на комплексна експертиза от 157 страници.

Това е съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза, която трябваше да изследва мотивите на рейнджърите да сложат сами край на живота си, каквато е теорията на разследващите. Изследването е изготвено от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог.

„В пълно неведение сме! Това е престъпна държава! Не можем да очакваме нищо. Убийците се скриват, за да може да се оплюват убитите“, посочи Николай Майсторов пред „България Днес“.

По думите му най-големи мръсотии за починалите им близки се разправят от разни психолози и религиозни учители. „Каквото имат да съобщават, първо трябва да го съобщят на жалките роднини, вместо да го разтръбят по медиите. Ние имаме право първи да научим, но очаквам да се появят по телевизията, за да могат да манипулират хората“, смята художникът, който е и сред учредителите на рейнджърската организация на „петроханци“ Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

Пастрокът на Калушев отдава всичко на „престъпната дейност на политическата мафия“. „По-гадна мръсотия няма! Скапана държава! Всичко се манипулира!“, категоричен е той.

В последния ден на юли вътрешният министър Иван Демерджиев увери, че МВР има амбицията да разкрие цялата истина за „Петрохан“ до края на август. По думите му била сформирана група на разследващи с агенти от ДАНС, за да глобят събраната информация и да преценят как тя да бъде съобщена на обществото.

След като август мина без разкрития, Демерджиев съобщи, че се очаква брифинг в следващите дни. За тази седмица шефът на МВР каза, че предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори. Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите. Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често“, призова Демерджиев.

Той уточни, че са провеждани неколкократни срещи с близките на загиналите.