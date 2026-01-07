07.01.2026 | 13:45

Квартал в Крумовград е под вода

Вдигнаха се нивата на реките, разрушена е инфраструктура

Тежко е положението в община Крумовград след порои снощи. Вдигнаха се нивата на реките, разрушена е инфраструктура. Рискове има и на други места в Източните Родопи, съобщи Меteo Bulgaria.

Положението в квартал „Дружба“ в Крумовград днес:

Скъса се мост над река Крумовица в града. „Наводнени са земеделски земи. Нямаме бедстващи хора. Има залети помпени станции в самия град и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре.Ще спрем вероятно учебния процес днес следобед, за да извозим децата. В населените места има наводнени пътища“, коментира пред БНТ кметът Себихан Мехмед.

Тя добави, че участъкът до моста е почистен наскоро, иначе е щяло да стане по-лошо.

Положението и в Кърджалийско: