07.01.2026 | 13:45
Квартал в Крумовград е под вода
Вдигнаха се нивата на реките, разрушена е инфраструктура
Тежко е положението в община Крумовград след порои снощи. Вдигнаха се нивата на реките, разрушена е инфраструктура. Рискове има и на други места в Източните Родопи, съобщи Меteo Bulgaria.
Положението в квартал „Дружба“ в Крумовград днес:
Скъса се мост над река Крумовица в града. „Наводнени са земеделски земи. Нямаме бедстващи хора. Има залети помпени станции в самия град и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре.Ще спрем вероятно учебния процес днес следобед, за да извозим децата. В населените места има наводнени пътища“, коментира пред БНТ кметът Себихан Мехмед.
Тя добави, че участъкът до моста е почистен наскоро, иначе е щяло да стане по-лошо.
Положението и в Кърджалийско:
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране