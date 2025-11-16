Лекарите върнаха към живота Инна, намушкана от бившия си в централно кафене в Благоевград

Лекарите от МБАЛ Благоевград върнаха към живота ранената с нож 37-годишна Инна Илиева, която преди два дни излезе от реанимация и се лекува в хирургично отделение на МБАЛ Благоевград, откъдето ще бъде изписана в началото на тази седмица, съобщава Struma.com, позовавайки се на директора на болничното заведение д-р Димитър Димитров.

Според него Инна е добре и може да продължи лечението си у дома, където я очакват близките ѝ.

Съдбата на младата жена развълнува хиляди българи. Тя стана жертва на невижданата форма на агресия и опит за убийство насред центъра на Благоевград, посред бял ден.

Инна бе нападната от бившия си приятел Георги Мирчев – Фрико, който ѝ нанесе тежки рани в областта на шията, гърдите, близо до сърцето и белия дроб. Множество белези по ръцете и цялото тяло ще напомнят на Инна за страшния петък 7 ноември.

Младата жена имаше невероятен късмет, че оцеля. Случаят остави траен белег в областния град. Няма обяснение за проявената от Георги Мирчев агресия към жената, с която доскоро е делил един дом.

Какъв е мотивът му за това тежко престъпление, квалифицирано като опит за убийство, остана неразкрито. Той е в ареста, където очаква делото по член, предвиждащ от 15 до 20 години лишаване от свобода.