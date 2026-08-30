30.08.2026 | 11:02
Лео Меси вкара 4 гола за успех на „Маями“
Това е седми път в кариерата му, когато отбелязва толкова голове в един мач
Лионел Меси отбеляза четири гола, а „Интер“ Маями победи Монреал със 7:1 в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Аржентинската легенда Луис Суарес и новото попълнение Каземиро успяха да се разпишат. Меси добави и една асистенция.
Това бе първа победа в Мейджър Лийг Сокър на „Интер“ Маями от 26 юли насам, когато бе победен именно тимът на Монреал в предходния шампионатен двубой. Тогава „чаплите“ се наложиха с 1:0 като гости.
За Меси това бе седми път в кариерата му, когато отбелязва четири гола в един мач. Началото на тази серия бе дадено на 6 април 2010 г., когато бе едва на 23 години. Това се случи при успеха на Барселона срещу Арсенал с 4:1 в 1/4-финалите от Шампионската лига.
На 24 юни Меси навърши 39 г.
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