Луцифер озвучил филма на Иво Мексиканеца!

$120 000 осигурил Ивайло Калушев, латиносите го приемали за гуру и лама

А мериканският актьор Питър Ксифо, който е познат от сериалите „Луцифер“ и „Менталист“, е бил нает да озвучи документалния филм на 51-годишния Ивайло Георгиев Калушев-Мексиканеца – The Unexplored, посветен на пещерното гмуркане в Юкатан, Мексико. Лентата е 45 минути и е със завидния бюджет от 120 000 долара, показа проверка.

Документалната продукция, дело на Калушев, е представена като филм за „значението на вътрешното и външното изследване, за човешката природа и необикновения живот на екстремните пещерни гмуркачи“. В латиноамериканската държава Мексиканеца се е представял като Buddhist teacher и Buddhist lama.

Екип

Живеел е в района на полуостров Юкатан, на брега на Мексиканския залив и Карибско море. Заедно с Иво са били и двама от убитите на хижа „Петрохан“ – 45-годишният Дечо Василев и 51-годишният Пламен Статев. Известно е, че в региона освен с привличането на туристи, има и бази на наркокартелите Синалоа и Халиско, които имат практика да използват естествени пещери или изоставени мини за укриване на незаконни дейности, наркотици или като места за изхвърляне на жертви. Дали и доколко Мексиканеца и приятелите му са взаимодействали с тях, остава загадка. Откъде са парите за филма, също не е ясно.

Подобни продукции са нискобюджетни и обикновено се правят за до 20 000-30 000 долара. В лентата на Калушев единствен участник е само той, озвучител е американският актьор Ксифо и като сътрудници са записани – убитият Пламен Статев, сестра му Невена Статева, съдружникът му Николай Златков, Деян Илиев и Петър Колев, сочи справка в imdb. Световната му премиера е била на 12 юни 2015 г., като филмът е представен по следния начин: „Дружески документален филм за един изключителен екип от изследователи на подводните пещери на полуостров Юкатан в Мексико – ATI Cave Exploration Team, воден от будисткия учител Иво в търсене на смисъла и на истинското приключение на човешкия дух”.

Гмуркане

Калушев е разпознаваема фигура в средите на пещерното гмуркане в Мексико, където дейността му е тясно свързана с изследването на заливения карст на полуостров Юкатан. В испаноезичните източници и местните регистри неговите проекти се фокусират върху научната спелеология и картографирането, сочи проверка на „Телеграф“.

Екипът на ATI Cave Exploration Team – това е основната платформа, чрез която Калушев оперира. В Мексико екипът е известен с изследването на сложни пещерни системи като например Ixtlan Cave. В испаноезичните среди тези проекти често се цитират като еталон за техническа прецизност при работа в заливени пещери. Различни публикации отвеждат Калушев и екипа му в Мексико като сътрудници с организации, занимаващи се с опазване на водните ресурси. У нас след случая с убийството на хижа „Петрохан“ за Калушев се заговори, че е човекът, който е оплескал нещата с пресъхването на река Искрецка през август 2022 г. (виж карето). Други пък твърдят, че благодарение на неговите познания реката отново се е върнала. Мексикански източници често подчертават значението на Калушев и пещерните гмуркачи за разбирането на движението на подземните води в щата Кинтана Роо. Лично Иво Мексиканеца е човекът, документирал водоносния слой в този щат.

Инструктор

Калушев не е просто изследовател, но и инструктор. В специализирани мексикански форуми за гмуркане той е споменаван като експерт по прогресивни техники за гмуркане в пещери (sidemount и rebreather), което помага за обучението на местни спелеолози, деца и младежи.

Обичал е да организира детски лагери в Мексико, подобно на тези в хижа „Петрохан“. Държал е казармен ред и дисциплина, а сред членовете на организацията му е съществувала дълбока конспиративност, твърдят още мексиканските източници. От публикации в латиноамерикански медии се разбира, че филмът The Unexplored е част от по-голям негов стремеж да покаже крехкостта на мексиканските сеноти. В испаноезични публикации за екология се обръща внимание на неговата работа като начин за привличане на общественото внимание към заплахите от замърсяване на природата и мащабно строителство в региона.

Сделка

Калушев повече от 10 години работи в Мексико, а в условията на пандемия през 2020 г. трайно се завръща в България. Говори се, че със спечелените пари от работата в Мексико Иво и избитите му приятели откупуват хижата след сделка с маститата монтанска нотариуска Искра Фидосова, чийто баща бай Фидос Искренов към онзи момент е хижар там.

На следващия ден регистрират неправителствена организация с гръмкото име „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Към онзи момент са в добра колаборация със силните на деня и екоминистъра Борислав Сандов, който им дава лиценз за развиване на дейност, свързана с опазване на защитени територии и зони по Натура 2000.

От този момент нататък хижата е преградена, появяват се мъже с камуфлажни дрехи, джипове и автомати. Цялата зона около хижата в огромен периметър е опасана с камери, проследяващи датчици и електропастири. Повече случайни хора, туристи и планинари дори не са допускани по част от официалния маршрут Ком-Емине. В хижата са влизали единствено хора с покани и се е използвала като частен дом.

Глътнал водата на Искрец и Своге

Жителите на Своге и големите околни селата Искрец, Свидня и Церово твърдяха още през август 2022 г., че внезапното пресъхване тогава на река Искрецка е заради рейнджърите на Петрохан. „Има много частни вецове от другата страна на Петрохан, те дръпнаха водата към Монтана, буквално ни откраднаха водата“, коментираха още тогава пред „Телеграф“ местните. Хората са убедени, че е свързан с кражбите и постоянното прехвърляне на топката между НЕК и МОСВ.

Самият Калушев тогава се появи след няколко дни в ролята на месия и обясни как Понор планина е оставена без вода по напълно неестествен начин, тъй като от години водата се отвежда в друга посока. Гинска река край село Гинци също можела да изчезне, предупреди тогава Калушев. След като се развихри скандал заради водата, тя мистериозно отново се появи след няколко дни и кризата се забрави.

